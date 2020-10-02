2020 рік по-справжньому можна назвати плідним, адже у зірковому світі – справжній бейбі-бум. Лише у вересні 13 зірок українського та світового шоу-бізнесу стали татусями та мамами. Розповідаємо, хто вже зі знаменитостей насолоджується батьківством.

Хоча й 2020 рік став для багатьох не насиченим на подорожі та визначні події, адже всі зіткнулися з пандемією коронавірусу, втім точно став багатим на поповнення в сім’ях. Особливо визначним місяцем став вересень, пише 24 канал.

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Деякі пари вперше стали батьками, а дехто вдруге чи навіть втретє пережив неймовірні емоції, коли вперше побачили крихітне чадо. Хто став батьками зі знаменитостей у вересні – читайте далі.

Ед Ширан

Успішний британський співак Ед Ширан вперше став батьком. У виконавця народилася донька, яку назвали Лайрою Антарктикою. Ширан зазначив, що перебуває з дружиною на сьомому небі від щастя.

У своєму інстаграмі співак опублікував фото, на якому зображені маленькі шкарпетки у дитячому ліжку. Музикант зазначив, що не публікуватиме фото крихітки, адже потребує з дружиною приватності у цей період життя.

Анна Саліванчук

Популярна акторка серіалу "Одного разу під Полтавою" та фільму "Свінгери" 1 вересня стала матір'ю вдруге. Саліванчук народила сина та навіть показала відео з пологів. На такий крок жінка наважилася, аби показати жінкам, що народжувати зовсім не страшно.

Гіларія Болдвін

Зіркове подружжя Алека та Гіларії Болдвінів після двох пережитих викиднів знову стали батьками. У пари 8 вересня народився син, який став п'ятою дитиною в сім'ї. Подружжя вже виховує чотирьох дітей, втім народили п'яту дитину їм далося вкрай важко.

Навесні 2019 року Алек Болдвін та його дружина Гіларія оголосили, що втратили дитину. Менш ніж через пів року пара заявила, що чекає на появу донечки, втім серце крихітки зупинилося під час вагітності Гіларії.

Остання вагітність минула без ускладнень і Гіларія Болдвін народила здорового малюка.

Лейтон Містер

В акторки серіалу "Пліткарка" Лейтон Містер та актора Адама Броуді народився хлопчик. У сім'ї Лейтон та Адама також є дівчинка Арло Дей, якій вже чотири роки. Подружжя ретельно приховує особисте життя, тож фото маленького сина в соцмережах не розміщували.

Фелісіті Джонс

36-річна британська акторка Фелісіті Джонс народила первістка. Фелісіті Джонс з чоловіком-кінорежисером Чарльзом Гардом зберігають приватність, тож публіка не знає, ані статі дитини, ані його імені чи дати народження.

Про те, що Джонс вперше стала мамою повідомили папараці, які зазнімкували акторку 11 вересня за прогулянкою з коляскою.

Пенн Беджлі

Американський актор Пенн Беджлі, найбільш відомий за роллю в серіалі "Пліткарка" вперше став батьком. Актор переживає неймовірний період, адже попередні дві вагітності дружини Доміно Кьорк завершувалися викиднями.

Подружжя не поділилось ні ім'ям новонародженої дитини, ні статтю. Втім в одному з дописів в інстаграмі співачка написала: "Його серце виглядає, як дім". Цим вона натякнула, що в них хлопчик.

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Світлана Тарабарова

Українська співачка Світлана Тарабарова народила другу дитину. Співачка стала мамою донечки. Крихітка з'явилась на світ 23 вересня. Тарабарова поспішила розсекретити зріст дівчинки та вагу – 54 сантиметри та 3,56 кілограма, проте не стала оголошувати ім'я дитини.

Разом з чоловіком Олексієм Бондарем виконавиця виховує сина Івана.

Джіджі Хадід

Одна з найпопулярніших моделей світу Джіджі Хадід вперше стала мамою. У 25-річної манекенниці та 27-річного виконавця Зейна Маліка народилася донечка.

Біллі Лурд

Зірка знаменитих серіалів "Американська історія жахів" та "Королеви крику" Біллі Лурд вперше стала мамою. Акторка народила сина. Новина про народження дитини стала великою несподіванкою для шанувальників акторки, оскільки Біллі Лурд ретельно приховувала свою вагітність.

Хоакін Фенікс і Руні Мара

Зірка фільму "Джокер" Хоакін Фенікс та його дружина Руні Мара стали батьками вперше. У подружжя народився син, якого назвали Рівер. Первістка Хоакін Фенікс назвав на честь свого покійного брата Рівера, який помер 27 років тому від передозування наркотиками. На той момент хлопцю було лише 23 роки.

Гафтор Бйорнссон

Актор Гафтор Бйорнссон, найбільш відомий за роллю Григора Клігана у "Грі престолів", вдруге став батьком. Його дружина Келсі Генсон 26 вересня народила сина. Окрім сина, актор з "Гри престолів" виховує доньку Терезію від попередніх стосунків.

Аманда Сейфрід

Знамените подружжя акторів Аманди Сейфрід і Томаса Садоскі вдруге стало батьками. У пари народився хлопчик. Подружжя виховує вже донечку Ніну, якій зараз 3 роки.

Кевін Гарт

41-річний американський актор Кевін Гарт став батьком вчетверте. Його дружина Еніко Перріш народила доньку. Для моделі дівчинка стала другою дитиною. Дівчинка на світ з'явилася 29 вересня. Зіркові батьки назвали її Каорі Май Харт.

У новонародженої дівчинки вже є двоє братів і сестра – 15-річна Хівен та 12-річний Гендрікс від першого шлюбу Кевіна Гарта з акторкою Торрей Гарт та 2-річний Кендзо від другого шлюбу батька з моделлю Еніко Перріш.