36-річна британська акторка Фелісіті Джонс народила первістка. Наразі стать та ім'я дитини невідомі. Проте новоспечена матуся вже встигла потрапити в об'єктив папараці під час прогулянки з малюком у Лондоні.

У грудні 2019 року на прем'єрному показі фільму "Аеронавти" стало відомо, що зірка стрічки Фелісіті Джонс чекає на первістка. Вона засвітила округлий живіт у чорній приталеній сукні, не залишивши приводів сумніватися у першій вагітності. Вчора, 11 вересня, акторку заскочили папараці з дитячим візочком. Так, Daily Mail підтвердило, що вона вперше стала мамою.

До теми Зірка "Аеронавтів" Фелісіті Джонс вперше стане мамою

На прогулянку з первістком вулицями Лондона Фелісіті Джонс одягла повсякденний темно-синій светр, який поєднала зі смугастою біло-блакитною спідницею довжини максі. Образ завершили білі кросівки, сонцезахисні окуляри і дитяча сумка. Малюка вона вклала у стильну синю коляску та не приховувала свого щастя від материнства і виглядала розслабленою.

Зважаючи на те, що Фелісіті Джонс з чоловіком-кінорежисером Чарльзом Гардом зберігають приватність, жодних офіційних заяв про батьківство подружжя не робило. Наразі невідомо ані стать первістка пари, ані ім'я, ані точна дата народження.

Що відомо про стосунки Фелісіті Джонс з Чарльзом Гардом?

36-річна акторка та 44-річний режисер одружились у липні 2018 року після трьох років зустрічань. Пара познайомилась на знімальному майданчику. Тоді Фелісіті Джонс переживала завершення стосунків з інтернет-зіркою Едом Форнілесом, роман з яким тривав упродовж 10 років.

Весілля закоханих відбулось в англійському замку Саделі в графстві Глостершир. На церемонії були присутні найближчі родичі та друзі пари, а також колеги зі знімальних майданчиків Фелісіті – Едді Редмейн і Том Хенкс.