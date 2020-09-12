36-летняя британская актриса Фелисити Джонс родила первенца. Сейчас пол и имя ребенка неизвестны. Однако новоиспеченная мама уже успела попасть в объектив папарацци во время прогулки с малышом в Лондоне.

В декабре 2019 года на премьерном показе фильма "Аэронавты" стало известно, что звезда фильма Фелисити Джонс ждет первенца. Она показала округлый живот в черном приталенном платье, не оставив поводов сомневаться в первой беременности. Вчера, 11 сентября, актрису застали папарацци с детской коляской. Так, Daily Mail подтвердило, что она впервые стала мамой.

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На прогулку с первенцем по улицам Лондона Фелисити Джонс надела повседневный темно-синий свитер, который связала с полосатой бело-голубой юбкой длины макси. Образ завершили белые кроссовки, солнцезащитные очки и детская сумка. Малыша она уложила в стильную синюю коляску и не скрывала своего счастья от материнства и выглядела расслабленной.

Несмотря на то, что Фелисити Джонс с мужем-кинорежиссером Чарльзом Гардом сохраняют приватность, никаких официальных заявлений об отцовстве супруги не делали. Пока неизвестны ни пол первенца пары, ни имя, ни точная дата рождения.

Что известно об отношениях Фелисити Джонс с Чарльзом Гардом?

36-летняя актриса и 44-летний режиссер поженились в июле 2018 года после трех лет отношений. Пара познакомилась на съемочной площадке. Тогда Фелисити Джонс переживала конец отношений с интернет-звездой Эдом Форнилесом, роман с которым длился в течение 10 лет.

Свадьба влюбленных состоялась в английском замке Садели в графстве Глостершир. На церемонии присутствовали ближайшие родственники и друзья пары, а также коллеги со съемочных площадок Фелисити – Эдди Редмэйн и Том Хэнкс.