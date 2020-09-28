Знамените подружжя акторів Аманди Сейфрід і Томаса Садоскі вдруге стало батьками. У пари народився хлопчик. Радісна новина вже розлетілася мережею, адже новоспечений татусь поділився миловидним фото спадкоємця.

У світовому шоу-бізнесі цього року справжній бейбі-бум. Знаменитості ледь не щодня повідомляють про народження нащадків. До числа зірок, які стали батьками у 2020 році, належать також Аманда і Томас. Про поповнення у цій сім'ї повідомляє видання People.

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Першу світлину новонародженого хлопчика зірковий татусь поширив на особистій сторінці в інстаграмі. Він показав сплячого малюка, який тримає його за руку.

Актор із задоволенням поділився із майже 100-тисячною аудиторією підписників миловидним знімком. Він щасливий, адже тепер у нього є син, а у донечки – братик.

Що відомо про особисте життя Аманди Сейфрід і Томаса Садоскі?

Романтичні стосунки Аманди і Томаса розпочалися на початку 2016 року. Тоді вони були колегами по фільму "Останнє слово". Вже в вересні того ж року пара оголосила про заручили. Актори таємно одружилися в березні 2017 року, коли жінка перебувала на дев'ятому місяці вагітності. Невдовзі на світ з'явився їх первісток – донька Ніна.