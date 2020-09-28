Знаменитые супруги Аманда Сейфрид и Томас Садоски во второй раз стали родителями. У пары родился мальчик. Радостная новость уже разлетелась сетью, ведь новоиспеченный папаша поделился миловидным фото наследника.

В мировом шоу-бизнесе в этом году настоящий бэйби-бум. Знаменитости чуть ли не ежедневно сообщают о рождении потомков. К числу звезд, которые стали родителями в 2020 году, относятся также Аманда и Томас. О пополнении в этой семье сообщает издание People.

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Первую фотографию новорожденного мальчика звездный папаша распространил на личной странице в Инстаграме. Он показал спящего малыша, который держит его за руку.

Актер с удовольствием поделился с почти 100-тысячной аудиторией подписчиков миловидным снимком. Он счастлив, ведь теперь у него есть сын, а у дочери – братик.

Что известно о личной жизни Аманды Сейфрид и Томаса Садоски?

Романтические отношения Аманды и Томаса начались в начале 2016 года. Тогда они были коллегами по фильму "Последнее слово". Уже в сентябре того же года пара объявила о помолвке. Актеры тайно поженились в марте 2017 года, когда женщина находилась на девятом месяце беременности. Вскоре на свет появился их первенец – дочь Нина.