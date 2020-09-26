Дочь американской звезды Кэрри Фишер Билли Лурд, которая так же стала актрисой, родила сына. Билли замужем Остином Райделлом. Супруги впервые стали родителями.

Звезда знаменитых сериалов "Американская история ужасов" и "Королевы крика" Билли Лурд впервые стала мамой. Об этом она сообщила на своей странице в инстаграме, опубликовав фото новорожденного.

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Новость о рождении ребенка стала большой неожиданностью для поклонников актрисы, поскольку Билли Лурд тщательно скрывала свою беременность.

С радостной и одновременно неожиданной новостью актрису поздравили многие ее коллеги. Среди них и Лиа Мишель, которая недавно стала мамой, Оливия Уайлд, Лили Коллинз и звезда "Королевы крика" Эмма Робертс, что ожидает рождения первенца.

Представляем вашему вниманию Кингстона Фишера Лурда Райделла,

– написала под фото малыша звездная мамочка.

Что известно об отношениях Билли Лурд и Остина Райделла

Пара начала встречаться в 2016 году, но через несколько месяцев они разошлись. Впоследствии актриса начала романтические отношения со звездой сериала "Сумерки" Тейлором Лотнером. После того, как они не смогли найти общий язык, Билли вернулась к Остину.

В июне этого года она обручилась с коллегой Остином Райделлом, о чем также сообщала. Но на тот момент она уже была беременна.