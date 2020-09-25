35-летняя американская актриса Джессика Зор беременна первенцем. Звезда сериала "Сплетница" показала фото с округлым животиком в объятиях бойфренда.

Бейби-бум знаменитостей с мировым именем продолжается. Актриса Джессика Зор на личной странице в инстаграме опубликовала трогательное черно-белое фото, которым объявила о первой беременности.

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Перед камерой знаменитость позировала в обтягивающем платье с обнаженной спиной и откровенным декольте. Наряд подчеркнул ее формы и делал акцент на большом животе. Для студийной съемки она сделала изысканную прическу с волнистой укладкой и макияж с акцентом на глаза.

Рядом с Джессикой Зор фотографировался ее бойфренд Брэд Ричардсон – 35-летний профессиональный хоккеист из Канады. Демонстрировать свое лицо он не стал, нежно обняв любимую за талию и наклонившись к ее округлому животику.

Наполнена радостью,

– лаконично прокомментировала звезда беременность.

Похоже, пара в восторге от будущего рождения ребенка, и свое счастье они не скрывали даже под прицелом камеры.



Джессика Зор впервые станет мамой / Фото Instagram / @jessicaszohr

Стоит отметить, что личную жизнь Джессика Зор держит в тайне. Впервые об отношениях актрисы "Сплетницы" с хоккеистом стало известно в марте прошлого года. Тогда она опубликовала фото с любимым, чтобы опровергнуть слухи о романе с актером Джейми Фоксом, с которым попала в объектив папарацци после "Оскара".

Добавим, что для Брэда Ричардсона ребенок от Джессики Зор не станет первенцем. Он воспитывает дочь от брака с бывшей женой Лорен Хант, которая строит карьеру в американском кинематографе.