35-річна американська актриса Джессіка Зор вагітна первістком. Зірка серіалу "Пліткарка" показала фото з округлим животиком в обіймах бойфренда.

Бейбі-бум знаменитостей зі світовим ім'ям продовжується. Акторка Джессіка Зор на особистій сторінці в інстаграмі опублікувала зворушливе чорно-біле фото, яким оголосила про першу вагітність.

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Перед камерою знаменитість позувала в обтислій сукні з оголеною спиною та відвертим декольте. Вбрання підкреслило її форми та акцентувало на чималому животу. Для студійної зйомки вона зробила вишукану зачіску з хвилястою укладкою та макіяж з акцентом на очі.

Поряд з Джессікою Зор фотографувався її бойфренд Бред Річардсон – 35-річний професійний хокеїст з Канади. Демонструвати своє обличчя він не став, ніжно обійнявши кохану за талію та нахилившись до її округлого животика.

Наповнена радістю,

– лаконічно прокоментувала зірка стан при надії.

Схоже, пара в захваті від майбутнього народження дитини, і своє щастя вони не приховували навіть під прицілом камери.



Джессіка Зор вперше стане мамою / Фото Instagram / @jessicaszohr

Варто зазначити, що особисте життя Джессіка Зор тримає в таємниці. Вперше про стосунки акторки "Пліткарки" з хокеїстом стало відомо у березні минулого року. Тоді вона опублікувала фото з коханим, аби спростувати чутки про роман з актором Джеймі Фоксом, з яким потрапила в об'єктив папараці після "Оскара".

Додамо, що для Бреда Річардсона дитина від Джессіки Зор не стане первістком. Він виховує доньку від шлюбу з ексдружиною Лорен Гант, яка будує кар'єру в американському кінематографі.