34-летняя Лиа Мишель, звезда сериала "Хор" и жена 37-летнего бизнесмена Зенден Рейха родила первенца. Мальчика назвали Эвер Лео.

Мальчик, которого назвали Эвер Лео, родился 20 августа. Радостную весть о рождении Лией сына сообщает издание People.

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Все здоровы и счастливы. Их сердца переполнены благодарностью. Они всегда хотели стать родителями,

– рассказало издание.

О беременности Мишель впервые стало известно в апреле. Тогда она поделилась со всеми в Инстаграме фотографией, где стоит с кругленьким животом.

Лиа Мишель поделилась радостной вестью / Instagram / @leamichele

Лиа признавалась раньше, что хочет очень много детей. "Я всегда не любила быть единственным ребенком в семье. Мне хотелось много братьев и сестер", – призналась актриса изданию Glamour.

Супруги Лии Мишель и Зейдена Рейха

Лиа и Зейден начали встречаться в июле 2017 года. Уже в следующем году, в апреле, парень предложил ей выйти за него замуж. Тогда Лиа сообщила об этом также в Инстаграме, поделившись фото с невероятным обручальным кольцом. В марте 2019 года пара поженилась в Калифорнии.