34-річна Ліа Мішель, зірка серіалу "Хор" і дружина 37-річного бізнесмена Зенден Рейху народила первістка. Хлопчика назвали Евер Лео.

Хлопчик, якого назвали Евер Лео, народився 20 серпня. Радісну звістку про народження Лією сина повідомляє видання People.

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Усі здорові та щасливі. Їхні серця переповнені вдячністю. Вони завжди хотіли стати батьками,

– розповіло видання.

Про вагітність Мішель вперше стало відомо в квітні. Тоді вона поділилась з усіма в інстаграмі світлиною, де стоїть з кругленьким животом.



Ліа Мішель поділилась радісною звісткою / Instagram / @leamichele

Ліа зізнавалась раніше, що хоче мати дуже багато дітей. "Я завжди не любила бути єдиною дитиною в сім'ї. Мені хотілось мати багато братиків та сестричок", – зізналась акторка виданню Glamour.

Подружжя Лії Мішель та Зейдена Рейху

Ліа та Зейден почали зустрічатися у липні 2017 року. Вже наступного року, у квітні, хлопець запропонував їй вийти за нього заміж. Тоді Ліа повідомила про це також в інстаграмі, поділившись фото з неймовірною обручкою. В березні 2019 року пара одружилась в Каліфорнії.