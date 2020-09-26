Донька американської зірки Керрі Фішер Біллі Лурд, що так само стала акторкою, народила сина. Біллі одружена з Остіном Райделлом. Подружжя вперше стали батьками.

Зірка знаменитих серіалів "Американська історія жахів" та "Королеви крику" Біллі Лурд вперше стала мамою. Про це вона повідомила на своїй сторінці в інстаграмі, опублікувавши фото новонародженого.

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Новина про народження дитини стала великою несподіванкою для шанувальників акторки, оскільки Біллі Лурд ретельно приховувала свою вагітність.

З радісною та водночас несподіваною новиною акторку привітало багато її колег. Серед них і Ліа Мішель, що нещодавно стала мамою, Олівія Вайлд, Лілі Колінз та зірка "Королеви крику" Емма Робертс, що чекає на народження первістка.

Представляємо до вашої уваги Кінгстона Фішера Лурда Райделла,

– написала під фото малюка зіркова матуся.

Що відомо про стосунки Біллі Лурд та Остіна Райделла

Пара почала зустрічатися 2016 року, але через декілька місяців вони розійшлися. Згодом акторка почала романтичні стосунки з зіркою серіалу "Сутінки" Тейлором Лотнером. Після того, як вони не змогли знайти спільну мову, Біллі повернулась до Остіна.

У червні цього року вона заручилась з колегою Остіном Райделлом, про що також повідомляла. Але на той момент вона вже була вагітна.