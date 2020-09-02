Популярна акторка серіалу "Одного разу під Полтавою" та фільму "Свінгери" стала матір'ю вдруге. Анна Саліванчук народила сина і показала, як відбувався процес народження.

Популярна українська акторка Анна Саліванчук вдруге народила сина. Про це вона повідомила на своїй інстаграм-сторінці.

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Про народження зірка зізналась оригінально: опублікувала відверте відео з пологів. На ролику видно весь процес: від народження малюка до моменту, коли його поклали матері на груди.

Ну все, нарешті я народила другого, здорового і красивого сина. Якщо чесно, я трішки хвилювалась, тому що нічого від вас не приховувала. І все показала. А це таке таїнство, яке, сказала б я раніше, не можна показувати, – написала акторка під відео.

Анна зізнається, що їй було моторошно публікувати відео: раптом хтось позаздрить або зурочить. Але потім вона відкинула такі думки. І тепер не боїться показувати своє життя і ділитися яскравими моментами з нього. Сама акторка дуже рада, що люди оцінили її старання як блогерки, тож вона щаслива, що може бути корисна.

Під відео дуже багато привітань з народженням сина. "Вітаємо", "Міцного здоров'я", "Вітаю! Хай росте здоровий і щасливий", "Разом з Вами чекала народження маленького богатиря", "Здоров'я вам і малюку", – пишуть фанати у коментарях.