Популярная актриса сериала "Однажды под Полтавой" и фильма "Свингеры" стала матерью во второй раз. Анна Саливанчук родила сына и показала, как происходил процесс рождения.

Популярная украинская актриса Анна Саливанчук во второй раз родила сына. Об этом она сообщила на своей инстаграм-странице.

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О рождении звезда призналась оригинально: опубликовала откровенное видео с родов. На ролике виден весь процесс: от рождения малыша до момента, когда его положили матери на грудь.

Ну все, наконец-то я родила второго, здорового и красивого сына. Если честно, я немного волновалась, потому что ничего от вас не скрывала. И все показала. А это такое таинство, которое, сказала бы я раньше, нельзя показывать, – написала актриса под видео.

Анна признается, что ей было жутко публиковать видео: вдруг кто-то позавидует или сглазит. Но потом она отбросила такие мысли. И теперь не боится показывать свою жизнь и делиться яркими моментами из нее. Сама актриса очень рада, что люди оценили ее старания как блогера, поэтому она счастлива, что может быть полезна.

Под видео очень много поздравлений с рождением сына. "Поздравляем", "крепкого здоровья", " поздравляю! Пусть растет здоровый и счастливый", "Вместе с Вами ждала рождения маленького богатыря", "Здоровья вам и малышу", – пишут фанаты в комментариях.