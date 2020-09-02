В семье Райана Мерфи, режиссера сериалов "Американской истории ужасов" и "Хора", и Дэвида Миллера родился сын.

Последний месяц лета решил порадовать создателя сериалов "Американская история ужасов", "Хор", "Заколдованное сердце" и многих других. 18 августа у Райана Мерфи и Дэвида Миллера родился сын. Об этом он сообщил вчера в инстаграме.

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Американский режиссер Райян Мерфи – открытый гей. С 2012 года он состоит в браке с фотографом Дэвидом Миллером. В конце 2012 от суррогатной матери у супругов родился первый сын, которого назвали Логан Финес. Еще через 2 года родился второй сын, Форд.

Об известии Мерфи сообщил миловидным способом: опубликовал фото сыновей, которые с нежностью смотрят на самого младшего брата и кормят его.

Гриффин Салливан Миллер-Мерфи. 18 августа, вес – 3 килограмма,

– прокомментировал фотографию отец.

В июне этого года Райан сообщил, что ждет пополнения. Ранее, в 2016 году, его среднему сыну Форду диагностировали нейробластому – очень тяжелый вид рака. Но, к счастью, через два года мальчик победил болезнь.