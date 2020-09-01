Известный украинский ведущий и актер Андрей Джеджула скоро во второй раз станет отцом. Его жена Юлия Леус уже сообщила поклонникам радостную весть.

Звездные супруги Андрей Джеджула и Юлия Леус вне себя от счастья, ведь это будет их первый общий ребенок. Радостное фото жена Джеджулы опубликовала на своей инстаграм-странице.

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"Не прошло и 18 лет, негаданно, нежданно, как я снова готовлюсь стать мамой", – написала в своем инстаграми Юлия. Женщина опубликовала чарующее фото в обтягивающем черном платье, которое подчеркивало ее беременный животик. В тот же день шоумен отметил 45-летие.

Фанаты поздравили звезду с будущим пополнением и пожелали счастья в семье.

Напомним, что Андрей Джеджула находился в гражданском браке с Сантой Димопулос с 2007 по 2010 год. В 2008 году у них родился сын Даниэль, которому сейчас 12 лет.

Что касается Юлии Леус, то с ней мужчина узаконил отношения в 2017 году, а Санта даже побывала на девичнике женщины, поскольку они находятся в хороших отношениях. У женщины есть 18-летняя дочь Ангелина от предыдущих отношений.