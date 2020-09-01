Успешный британский певец Эд Ширан впервые стал отцом. Его жена Черри Сиборн родила девочку, которую новоиспеченные родители назвали Лайра Антарктика.

Меньше месяца назад в прессе появилась информация о том, что жена 29-летнего певца Эда Ширана беременна. В июне Черри Сиборн находилась на последнем месяце беременности. Пара тщательно скрывала будущее пополнение в семье не только от СМИ, но и от близких друзей. Однако уже сегодня, 1 сентября, на личной странице в инстаграме Эд Ширан признался, что впервые стал отцом.

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У супругов родилась дочь, которую родители назвали Лайрой Антарктикой. Девочка появилась на свет на прошлой неделе, однако поделиться радостной новостью звездный отец Эд Ширан решил только сейчас.

На прошлой неделе с помощью потрясающей команды врачей черри родила нашу красивую и здоровую дочь Лайру Антарктику Сиборн Ширан. Мы абсолютно влюблены в нее,

– трогательно написал музыкант.

Он отметил, что его любимая жена Черри Сиборн и новорожденная дочь чувствуют себя прекрасно, а новоиспеченные родители – на седьмом небе от счастья. Сообщение Эд Ширан дополнил милым фото, на котором изображены маленькие носки в детской кровати.

Музыкант не стал публиковать фото крохи Лайры и подчеркнул, что они с женой нуждаются в приватности в этот особый период жизни.

Напомним, что о беременности возлюбленной Эд Ширан узнал в декабре в канун католического Рождества и сразу же объявил о творческой паузе. Музыкант хотел полностью заботиться о Черри Сиборн и больше времени проводить с ней.

Именно карантин помог паре скрывать беременность до последнего месяца даже от родных. Изоляцию супруги проводили в имении в Соффолке, где, похоже, и родился их первый ребенок.