Успішний британський співак Ед Ширан вперше став батьком. Його дружина Черрі Сіборн народила доньку, яку новоспечені батьки назвали Лайра Антарктика.

Менше як місяць тому в пресі з'явилась інформація про те, що дружина 29-річного співака Еда Ширана вагітна. У червні Черрі Сіборн перебувала на останньому місяці вагітності. Пара ретельно приховувала майбутнє поповнення у родині не лише від ЗМІ, а й від близьких друзів. Проте вже сьогодні, 1 вересня, на особистій сторінці в інстаграмі Ед Ширан зізнався, що вперше став батьком.

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У подружжя народилась донька, яку батьки назвали Лайрою Антарктикою. Дівчинка з'явилась на світ минулого тижня, проте поділитись радісною новиною зірковий батько Ед Ширан вирішив лише зараз.

Минулого тижня за допомогою приголомшливої команди лікарів Черрі народила нашу красиву і здорову дочку Лайру Антарктику Сіборн Ширан. Ми абсолютно закохані в неї,

– зворушливо написав музикант.

Він зазначив, що його кохана дружина Черрі Сіборн та новонароджена донечка почуваються чудово, а новоспечені батьки – на сьомому небі від щастя. Допис Ед Ширан доповнив милим фото, на якому зображені маленькі шкарпетки у дитячому ліжку.

Музикант не став публікувати фото крихітки Лайри й наголосив, що вони з дружиною потребують приватності в цей особливий період життя.

Нагадаємо, що про вагітність коханої Ед Ширан дізнався в грудні напередодні католицького Різдва й одразу ж оголосив про творчу паузу. Музикант хотів повністю піклуватись про Черрі Сіборн та більше часу проводити з нею.

Саме карантин допоміг парі приховувати вагітність до останнього місяця навіть від рідних. Ізоляцію подружжя проводило в маєтку в Соффолку, де, схоже, й народилась їхня перша дитина.