Британський музикант та співак Ед Ширан готується стати татком. Його дружина Черрі Сіборн перебуває на останньому місяці вагітності, тому до початку осені очікується, що подружжя стане батьками.

Як повідомляє таблоїд The Sun з посиланням на інсайдерів, саме після новини про вагітність коханої Ед Ширан оголосив про творчу паузу. Сталось це в грудні напередодні католицького Різдва. Виявляється, Ед Ширан хотів піклуватись про Черрі Сіборн упродовж вагітності та більше часу проводити з нею.

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Первісток пари має народитись до кінця серпня 2020 року. Інсайдер зазначає: саме карантин допоміг дружині Еда Ширана так довго приховувати вагітність навіть від близьких друзів. Вчора подружжя зателефонувало кільком з них і поділилось радісною новиною. Ед Ширан і Черрі Сіборн досі живуть у своєму маєтку в Соффолку, де і очікують на появу первістка.

"Ед і Черрі до кінця місяця стануть батьками. Вони дуже схвильовані, але вирішили це приховати. Самоізоляція стала чудовим прикриттям, аби нікого не бачити тривалий час. Але поява дитини вже скоро і їхнє хвилювання зростає, тому вони й вирішили розповісти родичам і друзям. Зараз Ед і Черрі у себе вдома, проводять останню підготовку до пологів. Це дійсно щасливий час", – розповів інсайдер.

Що відомо про стосунки Еда Ширана

Черрі Сіборн – однокласниця Еда Ширана. Однак зустрічатись вони почали після того, як дівчина повернулась після навчання у США до рідної Великої Британії. Сталось це у 2015 році. Ед Ширан не хотів привертати увагу до свого приватного життя, тому стосунки були таємними. А вже на дні народженні Тейлор Свіфт у 2016 році музикант прийшов на вечірку у супроводі Черрі, заявивши таким чином, що закоханий у дівчину.

У 2018 році Ед Ширан і його кохана дівчина офіційно одружились. Перед весіллям музикант написав для Черрі Сіборн пісню Perfect, яка підкорила всі хіт-паради і досі є улюбленою композицією молодят.

"У якийсь момент я вирішив для себе, що більше не буду зустрічатись з актрисами або іншими дівчатами зі своєї індустрії. Але я не думав, що я полюблю когось зі своєї школи. У мене немає ніяких сумнівів, що Черрі – та сама, єдина", – заявляв Ед Ширан в одному з інтерв'ю.