Британский музыкант и певец Эд Ширан готовится стать папой. Его жена Черри Сиборн находится на последнем месяце беременности, поэтому до начала осени ожидается, что супруги станут родителями.

Как сообщает таблоид The ​​Sun со ссылкой на инсайдеров, именно после новости о беременности любимой Эд Ширан объявил о творческой паузе. Произошло это в декабре накануне католического Рождества. Оказывается, Эд Ширан хотел заботиться о Черри Сиборн в течение беременности и больше времени проводить с ней.

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Первенец пары должен родиться до конца августа 2020 года. Инсайдер отмечает: именно карантин помог жене Эда Ширана так долго скрывать беременность даже от близких друзей. Вчера супруги позвонили нескольким из них и поделилось радостной новостью. Эд Ширан и Черри Сиборн до сих пор живут в своем имении в Соффолке, где и ожидают появление первенца.

"Эд и Черри до конца месяца станут родителями. Они очень взволнованы, но решили это скрыть. Самоизоляция стала замечательным прикрытием, чтобы никого не видеть длительное время. Но появление ребенка уже скоро и их волнение растет, поэтому они и решили рассказать родственникам и друзьям. Сейчас Эд и Черри у себя дома, проводят последнюю подготовку к родам. Это действительно счастливое время", – рассказал инсайдер.

Что известно об отношениях Эда Ширана

Черри Сиборн – одноклассница Эда Ширана. Однако встречаться они начали после того, как девушка вернулась после учебы в США в родную Великобританию. Произошло это в 2015 году. Эд Ширан не хотел привлекать внимание к своей частной жизни, поэтому отношения были тайными. А уже на дне рождении Тейлор Свифт в 2016 году музыкант пришел на вечеринку в сопровождении Черри, заявив таким образом, что влюблен в девушку.

В 2018 году Эд Ширан и его любимая девушка официально поженились. Перед свадьбой музыкант написал для Черри Сиборн песню Perfect, которая покорила все хит-парады и до сих пор является любимой композицией молодоженов.

"В какой-то момент я решил для себя, что больше не буду встречаться с актрисами или другими девушками из своей индустрии. Но я не думал, что я полюблю кого-то из своей школы. У меня нет никаких сомнений, что Черри – та самая, единственная", – заявлял Ширан в одном из интервью.