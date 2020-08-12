Знаменитый певец Эд Ширан впервые станет отцом, – СМИ
Британский музыкант и певец Эд Ширан готовится стать папой. Его жена Черри Сиборн находится на последнем месяце беременности, поэтому до начала осени ожидается, что супруги станут родителями.
Как сообщает таблоид The Sun со ссылкой на инсайдеров, именно после новости о беременности любимой Эд Ширан объявил о творческой паузе. Произошло это в декабре накануне католического Рождества. Оказывается, Эд Ширан хотел заботиться о Черри Сиборн в течение беременности и больше времени проводить с ней.
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Первенец пары должен родиться до конца августа 2020 года. Инсайдер отмечает: именно карантин помог жене Эда Ширана так долго скрывать беременность даже от близких друзей. Вчера супруги позвонили нескольким из них и поделилось радостной новостью. Эд Ширан и Черри Сиборн до сих пор живут в своем имении в Соффолке, где и ожидают появление первенца.
"Эд и Черри до конца месяца станут родителями. Они очень взволнованы, но решили это скрыть. Самоизоляция стала замечательным прикрытием, чтобы никого не видеть длительное время. Но появление ребенка уже скоро и их волнение растет, поэтому они и решили рассказать родственникам и друзьям. Сейчас Эд и Черри у себя дома, проводят последнюю подготовку к родам. Это действительно счастливое время", – рассказал инсайдер.
Что известно об отношениях Эда Ширана
Черри Сиборн – одноклассница Эда Ширана. Однако встречаться они начали после того, как девушка вернулась после учебы в США в родную Великобританию. Произошло это в 2015 году. Эд Ширан не хотел привлекать внимание к своей частной жизни, поэтому отношения были тайными. А уже на дне рождении Тейлор Свифт в 2016 году музыкант пришел на вечеринку в сопровождении Черри, заявив таким образом, что влюблен в девушку.
В 2018 году Эд Ширан и его любимая девушка официально поженились. Перед свадьбой музыкант написал для Черри Сиборн песню Perfect, которая покорила все хит-парады и до сих пор является любимой композицией молодоженов.
"В какой-то момент я решил для себя, что больше не буду встречаться с актрисами или другими девушками из своей индустрии. Но я не думал, что я полюблю кого-то из своей школы. У меня нет никаких сомнений, что Черри – та самая, единственная", – заявлял Ширан в одном из интервью.