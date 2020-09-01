Відомий український ведучий та актор Андрій Джеджула скоро вдруге стане батьком. Його дружина Юлія Леус вже повідомила прихильникам про радісну звістку.

Зіркове подружжя Андрія Джеджули та Юлії Леус не тямлять себе із щастя, адже це буде їхня перша спільна дитина. Радісне фото дружина Джеджули опублікувала на своїй інстаграм-сторінці.

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"Не минуло й 18 років, негадано, несподівано, як я знову готуюся стати мамою", – написала у своєму інстаграмі Юлія. Жінка опублікувала чарівне фото в обтягуючій чорній сукні, що підкреслювала її вагітний животик. У той же день шоумен відзначив 45-річчя.

Фанати привітали зірку з майбутнім поповненням та побажали щастя у сім'ї.

Нагадаємо, що Андрій Джеджула перебував у цивільному шлюбі з Дімопулос з 2007 по 2010 рік. У 2008 році у них народився син Данієль, якому зараз 12 років.

Щодо Юлії Леус, то з нею чоловік одружився у 2017 році, а Санта навіть побувала на дівич-вечорі жінки, оскільки вони перебувають у хороших стосунках. У жінки є 18-річна донька Ангеліна від попередніх стосунків.