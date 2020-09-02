У сім'ї Райана Мерфі, режисера серіалів "Американської історії жахів" та "Хору", і Девіда Міллера народився син.

Останній місяць літа вирішив порадувати творця серіалів "Американська історія жахів", "Хор", "Зачароване серце" та багатьох інших. 18 серпня в Райана Мерфі та Девіда Міллера народився син. Про це він повідомив вчора в інстаграмі.

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Американський режисер Райян Мерфі – відкритий гей. З 2012 року він одружений з фотографом Девідом Міллером. Наприкінці 2012 від сурогатної матері в подружжя народився перший син, якого назвали Логан Фінес. Ще через 2 роки народився другий син, Форд.

Про звістку Мерфі повідомив миловидним способом: опублікував фото синів, які з ніжністю дивляться на наймолодшого брата і годують його.

Ґриффін Салліван Міллер-Мерфі. 18 серпня, вага – 3 кілограми,

– прокоментував світлину батько.

У червні цього року Райан повідомив, що чекає поповнення. Раніше, 2016 року, його середньому сину Форду діагностували нейробластому – дуже важкий вид раку. Та, на щастя, через два роки хлопчик переміг хворобу.