41-річний американський актор Кевін Гарт став батьком вчетверте. Його дружина Еніко Перріш народила доньку. Для моделі дівчинка стала другою дитиною.

Про народження доньки 36-річна дружина Кевіна Гарта оголосила на особистій сторінці в інстаграмі. Дівчинка з'явилась на світ вчора, 29 вересня. Зіркові батьки назвали її Каорі Май Харт.

До теми Актор Кевін Гарт оголосив, що вчетверте стане батьком

"Трішки неба, посланого на землю. Ласкаво просимо на світ дівчинку. Ми дуже тебе любимо", – написала Еніко Перріш у зворушливому дописі.

Варто зазначити, що у новонародженої Каорі є двоє братів і сестра – 15-річна Хівен та 12-річний Гендрікс від першого шлюбу Кевіна Гарта з акторкою Торрей Гарт та 2-річний Кендзо від другого шлюбу батька з моделлю Еніко Перріш.

Про другу вагітність коханої Кевіна Гарта стало відомо в березні в День матері. Еніко Перріш не приховувала округлий животик від камер і радо фотографувалась при надії. 23 серпня сім'я влаштувала гучне свято на честь майбутньої доньки.