41-летний американский актер Кевин Харт стал отцом в четвертый раз. Его жена Энико Пэрриш родила дочь. Для модели девочка стала вторым ребенком.

О рождении дочери 36-летняя жена Кевина Харта объявила на личной странице в инстаграме. Девочка появилась на свет вчера, 29 сентября. Звездные родители назвали ее Каори Май Харт.

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"Немножко неба, посланного на землю. Добро пожаловать на свет, девочка. Мы очень тебя любим", – написала Энико Пэрриш в трогательной заметке.

Стоит отметить, что у новорожденной Каори есть два брата и сестра – 15-летняя Хивен и 12-летний Хендрикс от первого брака Кевина Харта с актрисой Торри Харт и 2-летний Кендзо от второго брака отца с моделью Энико Пэрриш.