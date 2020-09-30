Актер Кевин Харт в четвертый раз стал отцом
41-летний американский актер Кевин Харт стал отцом в четвертый раз. Его жена Энико Пэрриш родила дочь. Для модели девочка стала вторым ребенком.
О рождении дочери 36-летняя жена Кевина Харта объявила на личной странице в инстаграме. Девочка появилась на свет вчера, 29 сентября. Звездные родители назвали ее Каори Май Харт.
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"Немножко неба, посланного на землю. Добро пожаловать на свет, девочка. Мы очень тебя любим", – написала Энико Пэрриш в трогательной заметке.
Стоит отметить, что у новорожденной Каори есть два брата и сестра – 15-летняя Хивен и 12-летний Хендрикс от первого брака Кевина Харта с актрисой Торри Харт и 2-летний Кендзо от второго брака отца с моделью Энико Пэрриш.
О второй беременности любимой Кевина Харта стало известно в марте в День матери. Энико Пэрриш не скрывала округлившийся животик от камер и радостно фотографировалась положении. 23 августа семья устроила шумный праздник в честь будущей дочери.
Напомним, что пара поженилась в августе 2016 года. Церемонию влюбленные устроили неподалеку Санта-Барбары. После развода Кевина Харта с первой женой, дети остались с ним. У сына и дочери сложились хорошие отношения с новой избранницей отца.