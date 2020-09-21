Американський актор Пенн Беджлі, найбільш відомий за роллю в серіалі "Пліткарка" вперше став батьком. Попередні дві вагітності дружини Доміно Кьорк завершувалися викиднями.

33-річний актор Пенн Беджлі і його 36-річна дружина, співачка Доміно Кьорк стали батьками. Для актора це перший досвід, тоді як Доміно вже виховує сина Кассія, який народився в попередньому шлюбі. Про народження дитини повідомило видання The Daily Mail.

До теми Вагітна Ілона Гвоздьова розсекретила, яке ім'я обрала для майбутньої дитини

Новину про народження малюка підтвердила і співачка, опублікувавши фото, де на ліжку лежить спляча дитина, в інстаграм-сторіс.



Дитина Доміно Кьорк та Пенна Беджлі / Instagram / @domino_kirke

Подружжя не поділилось ні ім'ям новонародженої дитини, ні статтю. Але цілком можливо, зазначає видання, що пара вже відсвяткувала місяць з народження. Вчора, 20 вересня, Доміно також поділилась фото з 40 тижня вагітності. Під фото співачка написала: "Його серце виглядає, як дім". Цим вона натякнула, що в них хлопчик.

Зазначимо, що раніше в зіркової пари сталося два викидні, перш ніж стати батьками. Доміно Кьорк розповіла про це сама, коли й поділилась новиною про вагітність. Жінка зізналась, що це допомогло їй подолати стрес. Стосунки пари розпочалися ще 2014 року, проте на офіційне оформлення шлюбу зірки наважилися лише у лютому 2017 року.