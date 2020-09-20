Популярна українська танцівниця, учасниця проєкту "Танці з зірками" Ілона Гвоздьова перебуває на останньому місяці вагітності. На початку жовтня вона вдруге стане мамою, а поки що поділилася, яке ім'я обрала для майбутнього малюка.

Хореографиня у розмові з Катею Осадчою для програми "Світське життя" розповіла, як готується до пологів, а також поділилася, що разом із чоловіком вже обрала ім'я для другої дитини.

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Ілона Гвоздьова розповіла про підготовку до пологів

Вже зовсім скоро Ілона знову стане мамою. На світ через декілька тижнів народиться довгоочікуваний син. Жінка зізналася, що вже обрала пологовий будинок і таким чином вирішила найважливіше питання. Також Гвоздова вже встигла облаштувати дитячу кімнату.

Танцівниця каже, що після народження сина у неї не буде часу на те, щоб шукати для нього ліжечко і вона не вірить в те, що не можна готувати речі для малюка заздалегідь.

Ще одним важливим моментом була підготовка доньки. Ілона та її коханий Іван Хомячук вже поговорили із первістком про це і пояснили, що вже зовсім скоро вона познайомиться з братиком.

Також Ілона розсекретила, що вирішила назвати синочка Домініком.

Не лише тому, що ми зачали цю дитину в Домініканській Республіці на відпочинку, але й тому, що його улюблений фільм – "Форсаж". Іван прагне, щоб його син був гонщиком, це для нього дуже важливо. У нас перша донечка Рія, тепер буде Нік. Буде Домінік Іванович. Прізвище та по-батькові не дуже гарні, але ім'я круте!

– розповіла хореографиня.

Ілона Гвоздьова розповіла про підготовку до пологів: дивіться відео онлайн