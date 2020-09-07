6 вересня в Україні відбувся 2 випуск шоу "Танці з зірками 2020". Паркет покинула перша пара, і це були Дмитро Танкович і Ілона Гвоздьова. Танцівниця вирішила не зволікати і вперше прокоментувала такі результати ефіру.

Реакція Ілони Гвоздьової

В інстаграмі вона розмістила емоційний допис, який розпочала з подяки організаторам "Танців з зірками 2020", які "вірили в пару та працювали з ними". Окрім цього, Ілона Гвоздьова звернулась до свого партнера Дмитра Танковича, адже в прямому ефірі так і не змогла подякувати йому.

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Дякую, Дмитре Танковичу. Завдяки тобі наші репетиції і танці були завжди наповнені сміхом, позитивом, щастям. Пробач, що так вийшло, що я не змогла вивести тебе в наступний ефір. Це було яскраво, коротко, але так казково,

– зазначила вона.

Подякувала Ілона Гвоздьова і своїй родині, яка підтримувала її від першого ефіру "Танців з зірками 2020". Та саме цьогорічне шоу допомогло танцівниці по-іншому подивитись на українське суспільство. Ілона Гвоздьова почала участь у проєкті на останніх місяцях вагітності, а тому за кілька тижнів отримала сотні коментарів як від прихильників, так і від хейтерів. Першим вона побажала так само яскраво проживати вагітність, а от на критиків звернула особливу увагу в дописі.

"Дякую хейтерам, які нещадно і злісно критикували мене, писали гнівні пости і дуже грубо висловлювали свою точку зору. Тепер я точно знаю, чому ми не можемо жити як в Європі, тому що наш, на жаль, совдепівський менталітет, вузький світогляд, програмування песимізму і заздрість ще довго будуть викорінюватись і змінюватися з поколіннями. Пам'ятайте, життя – бумеранг, а поки бажаю вам здоров'я", – написала Ілона Гвоздьова.

Що відомо про вихід пари з шоу

2 прямий ефір став справжнім святом балу. На паркеті 14 зіркових учасників станцювали бальні постановки, зачарувавши глядачів пристрасними і зворушливими номерами. Ілоні Гвоздьовій і Дмитру Танковичу дістався романтичний квікстеп, який вони з легкістю виконали у прямому ефірі.

Від суддів пара отримала 29 балів, а тому опинилась у трійці учасників з найнижчими оцінками. Та вже на голосуванні глядачів стало зрозуміло, що Ілона Гвоздьова і Дмитро Танкович не проходять у 3 випуск "Танців з зірками 2020". Пара стала першою, хто покинув шоу.

"Танці з зірками 2020" 2 випуск: дивіться онлайн – виступ Ілони Гвоздьової і Дмитра Танковича