6 сентября в Украине состоялся 2 выпуск шоу "Танцы со звездами 2020". Паркет покинула первая пара, и это были Дмитрий Танкович и Илона Гвоздева. Танцовщица решила не медлить и впервые прокомментировала такие результаты эфира.

Реакция Илоны Гвоздевой

В инстаграме она разместила эмоциональное сообщение, которое начала с благодарности организаторам "Танцев со звездами 2020", которые "верили в пару и работали с ними". Кроме этого, Илона Гвоздева обратилась к своему партнеру Дмитрию Танковичу, ведь в прямом эфире так и не смогла поблагодарить его.

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Спасибо, Дмитрий Танкович. Благодаря тебе наши репетиции и танцы были всегда наполнены смехом, позитивом, счастьем. Прости, что так получилось, что я не смогла вывести тебя в следующий эфир. Это было ярко, коротко, но так сказочно,

– отметила она.

Поблагодарила Илона Гвоздева и свою семью, которая поддерживала ее с самого первого эфира "Танцев со звездами 2020". Но именно нынешнее шоу помогло танцовщице по-другому посмотреть на украинское общество. Илона Гвоздева начала участие в проекте на последних месяцах беременности, а потому за несколько недель получила сотни комментариев как от поклонников, так и от хейтеров. Первым она пожелала так же ярко проживать беременность, а вот на критиков обратила особое внимание в заметке.

"Спасибо хейтерам, которые беспощадно и злобно критиковали меня, писали гневные посты и очень грубо высказывали свою точку зрения. Теперь я точно знаю, почему мы не можем жить как в Европе, потому что наш, увы, совдеповский менталитет, узкий кругозор, программирование пессимизма и зависть еще долго будут искореняться и меняться с поколениями. Помните, жизнь – бумеранг, а пока желаю вам здоровья", – написала Илона Гвоздева.

Что известно о выходе пары из шоу

Второй прямой эфир стал настоящим праздником бала. На паркете 14 звездных участников станцевали бальные постановки, очаровав зрителей страстными и трогательными номерами. Илоне Гвоздевой и Дмитрию Танковичу достался романтический квикстеп, который они с легкостью исполнили в прямом эфире.

От судей пара получила 29 баллов, а потому оказалась в тройке участников с самыми низкими оценками. Но уже на голосовании зрителей стало понятно, что Илона Гвоздева и Дмитрий Танкович не проходят в 3 выпуск "Танцев со звездами 2020". Пара стала первой, кто покинул шоу.

"Танцы со звездами 2020" 2 выпуск: смотрите онлайн – выступление Илоны Гвоздевой и Дмитрия Танковича