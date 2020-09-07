Уже в это воскресенье, 6 сентября, на телеканале "1+1" прогремел 2 выпуск проекта "Танцы со звездами 2020". На паркет вышли самые известные украинские звезды, однако для кого-то участие в шоу, к сожалению, быстро завершилось. Что было интересного в новом выпуске – читайте на LifeStyle 24.

До второго эфира "Танцев со звездами" дошли 14 звездных участников с их партнерами. Эффектные номера пар оценивали неизменные эксперты и жюри – Екатерина Кухар, Влад Яма и Григорий Чапкис. Кроме этого, организаторы решили изменить правила и пригласить гостевого ведущего. На этой неделе им стал бывший победитель шоу Игорь Ласточкин, который предстал в прямом эфире в образе Джокера.

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Какие же постановки вызвали овации и вернулись ли на проект Дарья Петрожицкая и Ольга Фреймут, которые заболели коронавирусом, – узнавайте в материале.

Тарас Цимбалюк и Яна Заец

После совместного выступления открывать прямой эфир взялся Тарас Цымбалюк. Актер признался, что до своей славы он прошел нелегкое испытание и останавливаться на достигнутом не намерен. Поэтому в шоу "Танцы со звездами 2020" Тарас Цимбалюк поборется за главный кубок.

Для 2 выпуска актер со своей партнершей Яной Заец подготовили страстное танго. Пара показала сложные поддержки, во время одной из которых танцовщица едва не упала.

"Танцы со звездами 2020" 2 выпуск: смотрите онлайн – выступление Тараса Цимбалюка и Яны Заец

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Юлия Санина и Дмитрий Жук

Певица Юлия Санина, по мнению судей, не сумела показать страсть в 1 выпуске шоу. Перед выходом на паркет она призналась, что еще со школьных лет боролась с застенчивостью и неуверенностью. Чтобы побороть комплексы Юлии Саниной поручили станцевать страстную и одновременно нежную румбу, с которой она с Дмитрием Жуком справилась на отлично.

Влад Яма прокомментировал, что артистке стоит расслабиться и освободить чувства. Только в конце судьи увидели огонь в глазах Юлии Саниной.

"Танцы со звездами 2020" 2 выпуск: смотрите онлайн – выступление Юлии Саниной и Дмитрия Жука

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Наде жда Мейхер и Кирилл Васюк

Перед выступлением Надежда Мейхер призналась, что ранее не была готова к победе на "Танцах со звездами". 14 лет назад она не хотела конкурировать с фаворитами проекта Натальей Могилевской и Владимиром Зеленским, поэтому решила отказаться от участия в шоу. Теперь же Надежда Мейхер готова бороться за главный кубок.

На паркете участница зажгла страстную самбу с Кириллом Васюком. "Впервые под песню Шакиры кто-то станцевал сексуальнее самой Шакиры", – отметили судьи проекта.

"Танцы со звездами 2020" 2 выпуск: смотрите онлайн – выступление Надежды Мейхер и Кирилла Васюка

Санта Димопулос и Максим Леонов

Бывшая вокалистка группы "ВИА Гра" Санта Димопулос рассказала, что до начала проекта она давно не становилась в пару с танцовщиком. Поэтому ее обучение в бальной школе не является поводом для волнения конкурентам на "Танцах со звездами 2020". В то же время Санта Димопулос любит достигать новых вершин, и теперь округлый кубок – одна из целей знаменитости.

На паркете участница с Максимом Леоновым продемонстрировала безупречный вальс. Санта Димопулос сумела даже перетанцевать своего профессионального партнера, вызвав восторг у судей.

"Танцы со звездами 2020" 2 выпуск: смотрите онлайн-выступление Санты Димопулос и Максима Леонова

Дарья Петрожицкая и Игорь Гелуненко

После инфицирования коронавирусом Дарья Петрожицкая и Игорь Гелуненко проводят самоизоляцию дома. Однако пример Ольги Фреймут и Ильи Падзины вдохновили пару и они записали свой номер дистанционно. Для номера участники выбрали площадку для парковки, где провели репетиции и выступление.

Дарья Петрожицкая и Игорь Гелуненко продемонстрировали ритмичный джайв. Участники несколько не успевали за музыкой, однако все же вызывали восторг и небольшую критику от судей. 14-дневная самоизоляция завершается, поэтому, вероятно, Дарья Петрожицкая и Игорь Гелуненко уже в следующем эфире выйдут на паркет.

"Танцы со звездами 2020" 2 выпуск: смотрите онлайн-выступление Дарьи Петрожицкой и Игоря Гелуненко

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Сергей Танчинец и Яна Цибульская

Певец Сергей Танчинец уже доказал, что рокеры тоже умеют танцевать, и таки удивил своих деток. После первого выпуска артист получил удовольствие от выступления и теперь с восторгом выходит на паркет.

Во 2 выпуске Сергей Танчинец и Яна Цибульская перевоплотились в хиппи. Пара станцевала танго под песню "Гуцулка Ксеня". А вот судьи отметили ошибки участников шоу и поставили одни из самых низких оценок.

"Танцы со звездами 2020" 2 выпуск: смотрите онлайн – выступление Сергея Танчинца и Яны Цибульской

Alyona Alyona и Юрий Гурич

В прошлый эфир Екатерина Кухар вызвала Alyona Alyona на батл: прима-балерина пообещала зачитать рэп, если артистка безупречно станцует вальс. Сдаваться певица не намерена, потому что танцы – это, в первую очередь, об эмоциях.

Alyona Alyona и Юрий Гурич станцевали венский вальс. Тренировки были нелегкими, о чем танцовщица призналась в видеодневнике. Но ее вальс таки заставил Екатерину Кухар и других судей зачитать рэп.

"Танцы со звездами 2020" 2 выпуск: смотрите онлайн – выступление Alyona Alyona и Юрия Гурича

Арам Азуманян и Антонина Руденко

А вот один из секс-символов проекта Арам Арзуманян получил возможность во второй раз показать свой темперамент. Актер с Антониной Руденко станцевали пасодобль, с которым пара зажгла на паркете.

Арам Арзуманян с партнершей покорили всех судей, а актера назвали настоящим джокером, который способен удивлять безупречными па.

"Танцы со звездами 2020" 2 выпуск: смотрите онлайн – выступление Арама Арзуманяна и Антонины Руденко

Позитив и Юлия Сахневич

Не менее удивляет судей успех Позитива. В первом выпуске артист дебютировал на паркете с лирической постановкой, которая была совершенно нетипичной для образа рэпера. И уже во 2 прямом эфире Позитив и Юлия Сахневич вышли на паркет с фристайлом. Синхронные па и поддержки сумели вызвать комплименты у звездных судей.

"Танцы со звездами 2020" 2 выпуск: смотрите онлайн-выступление Позитива и Юлии Сахневич

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Сергей Мельник и Аделина Дели

Главный холостяк "Танцев со звездами 2020" Сергей Мельник готов покорить приму-балерину Екатерину Кухар. В предыдущем шоу он получил от судьи цыпленка, поэтому хочет сделать все для того, чтобы танцами растопить сердце придирчивой красавицы.

Во 2 выпуске Сергей Мельник и Аделина Дели вышли на паркет с зажигательным квикстепом. Пара перевоплотилась в Джеймса Бонда и его девушку, очаровав всех зрителей. А на этот раз участник получил в подарок игрушку Кена.

"Танцы со звездами 2020" 2 выпуск: смотрите онлайн-выступление Сергея Мельника и Аделины Дели

Дмитрий Танкович и Илона Гвоздева

Именно эта пара, пожалуй, стала самой обсуждаемой в сети. Многие раскритиковали Илону Гвоздеву за участие в шоу на последних месяцах беременности, а Дмитрия Танковича – за скованные па. Однако вопреки оценкам хейтеров пара вышла на паркет с новым стилем танца.

Дмитрий Танкович и Илона Гвоздева показали романтический квикстеп. Участники получили не высокие оценки.

"Танцы со звездами 2020" 2 выпуск: смотрите онлайн – выступление Дмитрия Танковича и Илоны Гвоздевой

Ольга Фреймут и Илья Падзина

Телеведущая Ольга Фреймут и Илья Падзина заболели COVID-19. После диагноза пара поселилась в имении, откуда исполнила первый танец. Сама же телеведущая призналась, что проект позволяет ей показать, какой уязвимой она является в обыденной жизни. Пока же участники сдали тест на коронавирус и ожидают, когда вернутся на паркет.

Во 2 выпуске Ольга Фреймут и Илья Падзина станцевали джайв. Звезда перевоплотилась в ревизора, надев мини-платье. А вот постановка не впечатлила судей.

"Танцы со звездами 2020" 2 выпуск: смотрите онлайн – выступление Ольги Фреймут и Ильи Падзины

Слава Каминская и Дмитрий Дикусар

А вот для Славы Каминской выход на паркет был полон волнения. А все потому, что на паркете артистка должна была показать танец, который вызвал ее травму в 2017 году и уход из проекта. Во 2 выпуске пара исполнила ритмичное ча-ча-ча, чем вызвала овации в зале.

В то же время судьи не были очарованы постановкой. Эксперты заявили, что Слава Каминская почти не танцевала, а Дмитрий Дикусар был главной звездой номера.

"Танцы со звездами 2020" 2 выпуск: смотрите онлайн – выступление Славы Каминской и Дмитрия Дикусара

Олег Винник и Елена Шоптенко

Закрывать второй Прямой эфир взялись Олег Винник и Елена Шоптенко. Пара является одним из фаворитов, а поддержки "молодых волчиц" им точно не будет мало.

Екатерина Кухар предложила участникам исполнить страстное ча-ча-ча. Челендж Олег Винник и Елена Шоптенко приняли, а потому на паркете показали горячую постановку.

"Танцы со звездами 2020" 2 выпуск: смотрите онлайн-выступление Олега Винника и Елены Шоптенко