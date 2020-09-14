Третий выпуск грандиозного танцевального проекта "Танцы со звездами 2020" уже состоялся и поразил поклонников не меньше, чем в предыдущие разы.

Новый выпуск "Танцев со звездами 2020" 13 сентября был посвящен теме любви. В нем звездные участники рассказывали о своих родных, семейные истории и посвящали романтические номера на паркете именно своим родным. Сами же мужья или жены участников шоу сидели в зале во время эфира и смотрели танцевальные номера вживую.

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К слову, звездной судьей нового выпуска стала Надя Дорофеева, которая когда-то участвовала в танцевальном шоу. А ее муж – Владимир Дантес – стал звездным ведущим на балконе, где встречают танцоров после исполнения номера.

Арам Арзуманян и Тоня Руденко

Первыми третий эфир "Танцев со звездами 2020" открыла яркая пара Арама и Тони. Партнеры исполнили зажигательную сальсу, которую киноактер решил посвятить своей жене Кристине. По его словам, он сразу влюбился в нее и не рассматривал других вариантов, чем жениться на ней. Жена до сих пор поддерживает своего мужа во всем и верит в его победу на проекте.

После исполнения сальсы в стиле индийского фильма весь зал взорвался громкими аплодисментами. Что касается судей, то Екатерина Кухар, Влад Яма, Григорий Чапкис и Надя Дорофеева остались в восторге от номера. Влад даже прочит ему первое место на шоу.

"Танцы со звездами 2020" 3 выпуск: смотрите онлайн-выступление Арама Арзуманяна и Тони Руденко

Юлия Санина и Дмитрий Жук

Проникновенный фокстрот лидер группы The Hardkiss посвятила своему коллеге по группе и мужу Валерию Бебко. История их любви началась еще 11 лет назад. Женщина долгое время не могла завязать ни с кем отношений, а Валерий смог не только ее полюбить, но и заставить Юлию саму поверить в любовь. С тех пор они не расстаются и воспитывают замечательного сына Даниила.

После исполнения танца Юлия Санина не сдержала эмоций и заплакала, благодаря мужа за все. Валерий также не выдержал и выбежал к жене на паркет, чтобы ее обнять. Все судьи тоже остались довольны выступлением Юлии и Дмитрия, и поставили им самые высокие баллы.

"Танцы со звездами 2020" 3 выпуск: смотрите онлайн – выступление Юлии Саниной и Дмитрия Жука

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Alyona Alyona и Юрий Гурич

У сенсации сети Alyona Alyona пока нет любимого, но это не мешает ей рассказать всей Украине о любви к себе. В комментариях к эфиру рэперша рассказала, как из-за ее веса она слышала в свой адрес немало оскорблений, что часто добавляло ей неуверенности. Артистка заявила, что сегодняшний хип-хоп посвящен любви к себе.

После исполнения хип-хопа судьи по-разному отреагировали на номер, однако все сошлись на одном: что бодипозитиву сегодня "да", но хип-хопу "нет". Это и отразилось на оценках номера.

"Танцы со звездами 2020" 3 выпуск: смотрите онлайн – выступление Alyona Alyona и Юрия Гурича

Позитив и Юлия Сахневич

Соблазнительное аргентинское танго Позитив (Алексей Завгородний) решил посвятить жене Анне. Мужчина признался, что он встретил свою возлюбленную в 16 лет и до сих пор она остается его единственной любовью. Но исполнитель признался, что в отношениях часто присутствовала ревность с ее стороны. Поэтому он попросил всех своих поклонников больше доверять друг другу и не позволять подобным чувствам присутствовать в личной жизни.

Танго судьям понравилось и они признались, что у мужчины есть все шансы на финал проекта. Участница дуэта "Время и Стекло" поделилась, что очень горда за своего коллегу по сцене и думает, что фанаты артиста увидят его в проекте с другой стороны.

"Танцы со звездами 2020" 3 выпуск: смотрите онлайн-выступление Позитива и Юлии Сахневич

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Сергей Мельник и Аделина Дели

У главного холостяка нового сезона, несмотря на его харизматичность, была трагическая история любви. Его возлюбленная разбилась на вертолете и с тех пор он до сих пор находится в поисках любви. Несмотря на свободное сердце, в зале "Танцев со звездами" находилась другая его бывшая возлюбленная. На паркете футболист и его партнерша исполнили ча-ча-ча в стиле кукол Барби.

Несмотря на яркий номер, не все судьи остались в восторге от выступления. Влад Яма, к примеру, сравнил Сергея с Дмитрием Комаровым, которому в одном из предыдущих сезонов тяжело давались танцы.

"Танцы со звездами 2020" 3 выпуск: смотрите онлайн-выступление Сергея Мельника и Аделины Дели

Санта Димопулос и Макс Леонов

Украинская певица Санта Димопулос поделилась своей историей любви, которая дала ей много уроков. Когда-то женщина жила в гражданском браке с ведущим Андреем Джеджулой и даже воспитала с ним сына, но после 4 лет отношений пара разошлась. Впоследствии Санта начала отношения с бизнесменом Владимиром Самсоненко, а затем – с Игорем Кучеренко, который, по словам артистки, дал ей ощущение настоящего дома. Именно ему певица посвятила свой номер – сексуальную румбу.

Номер пары стал настоящей сенсацией на паркете и вызвал восторг как зрителей, так и судей. Екатерина, Влад, Григорий и Надя засыпали их комплиментами и даже задумались, смогут ли они в этом сезоне сделать хотя бы одну ошибку на проекте.

"Танцы со звездами 2020" 3 выпуск: смотрите онлайн-выступление Санты Димопулос и Макса Леонова

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Надежда Мейхер и Кирилл Васюк

Украинская певица и экс-участница "ВИА Гры" откровенно рассказала, что несмотря на бешеную популярность в шоу-бизнесе и среди мужчин, она долго не могла найти "того самого". После многих лет одиночества она наконец доверилась мужчине и смогла построить семью с Михаилом. Именно ему женщина посвятила свой нежный венский вальс на проекте "Танцев".

Судьи положительно отозвались о танце Надежды и Кирилла и даже сравнили его с номером в предыдущем выпуске Санты Димопулос. А Григорий Чапкис был настолько потрясен выступлением артистки, что подарил ей свою книгу и роскошный букет роз.

"Танцы со звездами 2020" 3 выпуск: смотрите онлайн – выступление Надежды Мейхер и Кирилла Васюка

Ольга Фреймут и Илья Падзина

Украинская телеведущая Ольга откровенно рассказала, что ее жизнь совсем не похожа на сказку. Ведь после работы официанткой в Лондоне она влюбилась в британца и забеременела от него дочкой Златой. Но мужчина не хотел связать с женщиной свою жизнь, поэтому Ольга вернулась в Украину и сама воспитывала дочь. Только в 35 лет она нашла настоящую любовь – мужа Владимира, и вышла замуж за него. От него она родила еще двоих детей и живет с избранником в счастливом браке, к которому, кстати, она подтолкнула его сама.

Именно ему она посвятила соблазнительную самбу на паркете. Лишь в третьем выпуске "Танцев со звездами 2020" Ольга и Илья смогли впервые выйти на главный паркет страны после инфицирования коронавирусом. Сразу же после выступления "колючими" комментариями взаимно обменялись Екатерина Кухар и Ольга Фреймут. Впрочем, позитив можно было услышать в словах Влада и Нади, которые считают, что ведущая немного переволновалась из-за того, что была впервые на паркете.

"Танцы со звездами 2020" 3 выпуск: смотрите онлайн – выступление Ольги Фреймут и Ильи Падзины

Дарья Петрожицкая и Игорь Гелуненко

Больная коронавирусом Дарья Петрожицкая хоть и чувствует себя хорошо, но до сих пор еще не получила отрицательного теста на коронавирус. Из-за этого она вместе с парнером Игорем в очередной раз будут танцевать не на паркете. В жизни киноактрисы было место для пылкого романа с актером Тарасом Цимбалюком, но их жизненные пути все же разошлись. Сейчас Дарья одинока и ждет своего принца.

А пока в третьем выпуске шоу она исполнила трогательный вальс посреди парка, в который она вложила все свои эмоции и переживания. Судьи одобрительно оценили выступление пары и попросили как можно быстрее вернуться на паркет, ведь присутствие в прямом эфире является обязательным в дальнейшем шоу.

"Танцы со звездами 2020" 3 выпуск: смотрите онлайн-выступление Дарьи Петрожицкой и Игоря Гелуненко

Тарас Цимбалюк и Яна Заяц

Несмотря на неутешительную историю любви Дарьи Петрожицкой и Тараса Цимбалюка, у киноактера уже давно есть другая возлюбленная Тина. После исполнения зажигательного джайва, мужчина решился не только представить девушку всей Украине, а и сделать на танцевальном паркете предложение. Тарас подарил ей букет белых роз и обручальное кольцо. Тина расплакалась и сказала "да".

Но кроме радостных моментов, в номере Тараса и Яны нашлись ошибки, которые заметила Екатерина Кухар. Впрочем другие судьи были под впечатлением от признания, поэтому остро не критиковали пару и подарили им высокие баллы.

"Танцы со звездами 2020" 3 выпуск: смотрите онлайн – выступление Тараса Цимбалюка и Яны Заяц

Слава Каминская и Дмитрий Дикусар

У звезды украинской сцены Славы Каминской тоже была история любви, которая закончилась разводом. Раньше она была замужем за хирургом Эдгаром Каминским, но им, похоже, все же не суждено было быть вместе. Похожая история была и у Дмитрия Дикусара, который когда-то был в отношениях с Ириной Билык. После нелегкого опыта пара решила станцевать интимное контемпорари, в котором они хотели бы ощутить состояние влюбленности, как много лет назад каждый из них.

Эмоции и напряжение на паркете почувствовали все присутствующие в зале, в частности, и судьи. Но все, кроме Влада, не одобрили номер пары и пожелали им лучшей подготовки.

"Танцы со звездами 2020" 3 выпуск: смотрите онлайн – выступление Славы Каминской и Дмитрия Дикусара

Сергей Танчинец и Яна Цибульская

Лидер группы БЕZ ОБМЕЖЕНЬ Сергей вышел на танцевальный паркет третьего выпуска под собственную песню "Без неї ніяк", которую посвятил своей жене Анне. Мужчина признался, что когда ее встретил, то сразу сказал, что она выйдет за него и родит ему дочку. Все так и случилось, но кроме дочери женщина подарила ему и сына. Несмотря на временные финансовые трудности и проблемы, жена всегда оставалась с ним и поддерживала его.

Ритмичный пасадобль понравился не всем судьям, но они дали шанс артисту и подарили хорошие баллы.

"Танцы со звездами 2020" 3 выпуск: смотрите онлайн – выступление Сергея Танчинца и Яны Цибульской

Олег Винник и Елена Шоптенко

Звезда украинской эстрады Олег Винник не слишком много говорил о собственной истории любви. Только о том, что у него были неразделенные чувства и что надеется, что женщина, которая ему нравилась, сегодня увидит его на паркете и поймет, что этот танец для нее. В третьем выпуске шоу Олег и Елена исполнили венский вальс в сопровождении других танцовщиц.

Номер вызвал у судей лишь положительные впечатления и такие же баллы, разместившие их на первых ступеньках турнирной таблицы.

"Танцы со звездами 2020" 3 выпуск: смотрите онлайн-выступление Олега Винника и Елены Шоптенко