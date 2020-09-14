Третій випуск грандіозного танцювального проєкту "Танці з зірками 2020" вже відбувся та вразив шанувальників не менше, ніж у попередні рази.

Новий випуск "Танців з зірками 2020" 13 вересня був присвячений темі кохання. У ньому зіркові учасники розповідали про своїх рідних, їхню сімейну історію та присвячували романтичні номери на паркеті саме їм. Самі ж чоловіки або дружини учасників шоу сиділи у залі під час ефіру та споглядали танцювальні номери вживу.

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До слова, зірковою суддею нового випуску стала Надя Дорофєєва, яка колись брала участь у танцювальному шоу. А її чоловік – Володимир Дантес – став зірковим ведучим на балконі, де зустрічає танцюристів після виконання номеру.

Арам Арзуманян і Тоня Руденко

Першими третій ефір "Танців з зірками 2020" відкрила яскрава пара Арам і Тоні. Партнери виконали запальну сальсу, яку кіноактор вирішив присвятити своїй дружині Христині. За його словами, він одразу заковся у неї та не розглядав інших варіантів, ніж одружитись з нею. Дружина до сьогодні підтримує свого чоловіка у всьому та вірить у його перемогу на проєкті.

Після виконання сальси у стилі індійського фільму весь зал взірвався гучними оплесками. Щодо суддів, то Катерина Кухар, Влад Яма, Григорій Чапкіс і Надя Дорофєєва залишились у захваті від номеру. Влад навіть пророкує йому перше місце на шоу.

"Танці з зірками 2020" 3 випуск: дивіться онлайн – виступ Арама Арзуманяна і Тоні Руденко

Юлія Саніна і Дмитро Жук

Проникливий фокстрот лідерка гурту The Hardkiss присвятила своєму колезі по гурту та чоловіку Валерію Бебко. Історія їхнього кохання розпочалась ще 11 років тому. Жінка тривалий час не могла зав'язати ні з ким стосунків, а Валерій зміг не лише її покохати, а й змусити Юлію самій повірити у кохання. З того часу вони не розлучаються і виховують чудового сина Данила.

Після виконання танцю Юлія Саніна не стримала емоцій та заплакала, дякуючи чоловіку за все. Валерій також не витримав і вибіг до дружини на паркет, щоб її обійняти. Всі судді теж залишились задоволені виступом Юлії і Дмитра, і поставили їм найвищі бали.

"Танці з зірками 2020" 3 випуск: дивіться онлайн – виступ Юлії Саніної і Дмитра Жука

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Alyona Alyona і Юрій Гурич

Сенсація мережі Alyona Alyona наразі немає коханого, але це не заважає їй розповісти всій Україні про любов до себе. В коментарях до ефіру реперка розповіла, як через її вагу вона чула у свою адресу чимало образ, що часто додавало їй невпевненості. Артистка заявила, що сьогоднішній хіп-хоп присвячений любові до себе.

Після виконаняня хіп-хопу судді по-різному відреагували на номер, однак всі зійшлись на одному: що бодіпозитиву сьогодні "так", але хіп-хопу "ні". Це і відобразилось на оцінках до номеру.

"Танці з зірками 2020" 3 випуск: дивіться онлайн – виступ Alyona Alyona і Юрія Гурича

Позитив та Юлія Сахневич

Спокусливе аргентинське танго Позитив (Олексій Завгородній) вирішив присвятити дружині Анні. Чоловік зізнався, що він зустрів свою кохану у 16 років і досі вона залишається його єдиним коханням. Але виконавець зізнався, що у стосунках часто була присутня ревнивість з її сторони. Тому він попросив всіх своїх прихильників більше довіряти одне одному та не дозволяти подібним відчуттям бути присутніми в особистому житті.

Танго суддям сподобалось і вони зізнались, що чоловік має всі шанси на фінал проєкту. Учасниця дуету "Время и Стекло" поділилась, що надзвичайно горда за свого колегу по сцені і думає, що фанати артиста побачать його у проєкті з іншої сторони.

"Танці з зірками 2020" 3 випуск: дивіться онлайн – виступ Позитива і Юлії Сахневич

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Сергій Мельник і Аделіна Делі

Головний холостяк нового сезону, попри свою харизматичність, мав трагічну історію кохання. Його кохана розбилась на гвинтокрилі і відтоді він досі перебуває в пошуках кохання. Незважаючи на вільне серце, у залі "Танців з зірками" перебувала інша його колишня кохана. На паркеті футболіст і його партнерка виконали ча-ча-ча у стилі ляльок Барбі.

Незважаючи на яскравий номер, не всі судді залишились у захваті від виступу. Влад Яма, до прикладу, порівняв Сергія з Дмитром Комаровим, якому в одному з попередніх сезонів важко давались танці.

"Танці з зірками 2020" 3 випуск: дивіться онлайн – виступ Сергія Мельника і Аделіни Делі

Санта Дімопулос і Макс Леонов

Українська співачка Санта Дімопулос поділилась своєю історією кохання, яка дала їй багато уроків. Колись жінка жила у громадянському шлюбі з ведучим Андрієм Джеджулою та навіть виховала з ним сина, але після 4 років стосунків пара розійшлась. Згодом Санта розпочала стосунки з бізнесменом Володимиром Самсоненком, а потім – з Ігорем Кучеренко, який, за словами артистки, дав їй відчуття справжнього дому. Саме йому співачка присвятила свій номер – сексуальну румбу.

Номер пари став справжньою сенсацією на паркеті та викликав захват як від глядачів, так і від суддів. Катерина, Влад, Григорій та Надя засипали їх компліментами та навіть задумались, чи вони зможуть у цьому сезоні зробити хоча б одну помилку на проєкті.

"Танці з зірками 2020" 3 випуск: дивіться онлайн – виступ Санти Дімопулос і Макса Леонова

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Надія Мейхер і Кирило Васюк

Українська співачка та ексучасниця "ВІА Гри" відверто розповіла, що незважаючи на шалену популярність у шоу-бізнесі та серед чоловіків, вона довго не могла знайти "того самого". Після багатьох років самотності вона нарешті довірилась чоловіку та змогла побудувати сім'ю з Михайлом. Саме йому жінка присвятила свій ніжний віденський вальс на проєкті "Танців".

Судді позитивно відгукнулись на танець Надії і Кирила та навіть порівняли його з номером у попередньому випуску Санти Дімопулос. А Григорій Чапкіс був настільки вражений від виступу артистки, що подарував їй свою книгу та розкішний букет троянд.

"Танці з зірками 2020" 3 випуск: дивіться онлайн – виступ Надії Мейхер і Кирила Васюка

Ольга Фреймут та Ілля Падзіна

Українська телеведуча Ольга відверто розповіла, що її життя зовсім не схоже на казку. Адже після роботи офіціанткою у Лондоні вона закохалась у британця та завагітніла від нього донькою Златою. Але чоловік не хотім пов'язати з жінкою свого життя, тому Ольга повернулась в Україну і сама виховувала донечку. Лише у 35 років вона знайшла справжнє кохання – чоловіка Володимира, та одружилась з ним. Від нього вона народила ще двох дітей та живе з обранцем у щасливому шлюбі, до якого, до речі, вона підштовхнула його сама.

Саме йому вона присвятила спокуслива самбу на паркеті. Лише у третьому випуску "Танців з зірками 2020" Ольга та Ілля змогли вперше вийти на головний паркет країни після інфікування коронавірусом. Одразу ж після виступу "колючими" коментарями взаємно обмінялись Катерина Кухар та Ольга Фреймут. Втім позитив можна було почути у словах Влада та Наді, які вважають, що ведуча трішки перехвилювалась через те, що була вперше на паркеті.

"Танці з зірками 2020" 3 випуск: дивіться онлайн – виступ Ольги Фреймут та Іллі Падзіни

Дар'я Петрожицька та Ігор Гелуненко

Хвора на коронавірус Дар'я Петрожицька хоч і почуває себе добре, але досі ще не отримала негативного тесту на коронавірус. Через це вона разом з парнером Ігорем вкотре танцюватимуть не на паркеті. У своїй особистій історії кіноактриса мала місце для палкого роману з актором Тарасом Цимбалюком, але їхні життєві шляхи все ж розійшлись. Наразі Дар'я самотня та чекає на свого принца.

А поки у третьому випуску шоу вона виконала зворушливий вальс посеред парку, у якому вона вклала усі свої емоції та переживання. Судді схвально оцінили виступ пари та попросили якнайшвидше повернутись на паркет, адже присутність у прямому ефірі є обов'язковою у подальшому шоу.

"Танці з зірками 2020" 3 випуск: дивіться онлайн – виступ Дар'ї Петрожицької та Ігоря Гелуненко

Тарас Цимбалюк та Яна Заєць

Незважаючи на невтішну історію кохання Дар'ї Петрожицької і Тараса Цимбалюка, у кіноактора вже давно є інша кохана Тіна. Після виконання запального джайву, чоловік наважився не лише представити дівчину усій Україні, а й зробити на танцювальному паркеті пропозицію одруження. Тарас подарував їй букет білих троянд та обручку, на яку Тіна позитивно відреагувала та зі сльозами сказала "Так".

Але окрім радісних моментів, у номері Тараса і Яни знайшлись помилки, які помітила Катерина Кухар. Втім інші судді були під враженням від освідчення, тому гостро не критикували пару і подарували їм високі бали.

"Танці з зірками 2020" 3 випуск: дивіться онлайн – виступ Тараса Цимбалюка і Яни Заєць

Слава Камінська і Дмитро Дікусар

Зірка української сцени Слава Камінська також мала історію кохання, яка закінчилась розлученням. Раніше вона була одружена з хірургом Едгаром, але їм, схоже, все ж не судилось бути разом. Схожа історія була і в Дмитра Дікусара, який колись був у стосунках з Іриною Білик. Після нелегкого досвіду пара вирішила станцювати інтимне контемпорарі, у якому вони попередньо хотіли б відчути стан закоханості, як багато років тому кожен з них.

Емоції та напругу на паркеті відчули усі присутні в залі, зокрема, і судді. Але всі, окрім Влада, несхвально оцінили номер пари та побажали їм кращих підготувань.

"Танці з зірками 2020" 3 випуск: дивіться онлайн – виступ Слави Камінської і Дмитра Дікусара

Сергій Танчинець і Яна Цибульська

Лідер гурту БЕZ ОБМЕЖЕНЬ Сергій вийшов на танцювальний паркет третього випуску під власну пісню "Без неї ніяк", яку присвятив своїй дружині Анні. Чоловік зізнався, що коли її зустрів, то одразу сказав, що вона на ньому одружиться та народить йому доньку. Все так і сталось, але окрім доньки, жінка подарувала йому і сина. Незважаючи на тимчасову фінансову скруту та проблеми, дружина завжди залишалась із ним та підтримувала його.

Ритмічний пасадобль сподобався не всім суддям, але вони дали шанс артисту і подарували хороші бали.

"Танці з зірками 2020" 3 випуск: дивіться онлайн – виступ Сергія Танчинця і Яни Цибульської

Олег Винник та Олена Шоптенко

Зірка української естради Олег Винник не надто багато говорив про власну історію кохання. Лише за те, що мав нерозділені почуття і сподівається, що жінка, яка йому подобалась, сьогодні побачить його на паркеті та зрозуміє, що цей танець для неї. У третьому випуску шоу Олег та Олена виконали віденський вальс у супроводі інших танцівниць.

Номер викликав у суддів лише позитивні враження і такі ж бали, що розмістили їх на перших сходинках турнірної таблиці.

"Танці з зірками 2020" 3 випуск: дивіться онлайн – виступ Олега Винника та Олени Шоптенко