"Танці з зірками 2020" 4 випуск: хто покинув шоу
Незважаючи на вражаючі танцювальні номери, для однієї пари у 4 випуску участь в шоу "Танці з зірками 2020" стала останньою. Пара Alyona Alyona і Юрія Гурича набрала найменшу кількість голосів від суддів та глядачів, відтак покинула проєкт.
У новому випуску "Танці з зірками" зірки розповідали про свої особливі історії та час, який назавжди змінив їхнє життя. У кожного було чимало проблем та втрат у житті, але вони змогли пройти усі випробування та на всю країну поділитись сокровенним.
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Незважаючи на надмірну вагу та перший досвід у танцях, Alyona Alyona змогла пройти у шоу "Танці з зірками" 4 випуски та завоювати любов усіх глядачів. Після виконання запального джайву, де реперка на декілька хвилин повернулась у виховательське крісло під час постановки танцю, їй та партнеру Юрію поставили низькі бали. Недостатня підтримка фанатів з голосами теж зіграла свою роль, тому пара покинула проєкт у 4 випуску шоу.
"Танці з зірками 2020" 4 випуск: дивіться онлайн – виступ Alyona Alyona і Юрія Гурича
Знайомтесь Танці з зірками 2020: список учасників танцювального шоу
"Танці з зірками"– це популярне розважальне шоу, за умовами якого зірки у прямому ефірі показують танцювальні постановки разом зі своїми професійними партнерами. Оцінюють виступи пар журі, до якого у 2020 році увійшли прима-балерина Катерина Кухар, знамениті українські хореографи Влад Яма і Григорій Чапкіс. Окрім цього, обирати переможців шоу будуть глядачі, які щотижня рятуватимуть своїх фаворитів від виходу з проєкту.
Вперше "Танці з зірками" з'явились на вітчизняному телебаченні у вересні 2006 року. Відтоді вийшло 4 сезони, кожен з яких мав чималий успіх. Після 6 років перерви легендарне шоу повернулось на екрани. У 2017 році перемогу здобули Наталія Могилевська та Ігор Кузьменко, у 2018-му – Ігор Ласточкін та Ілона Гвоздьова, а у 2019-му – Ксенія Мішина та Євген Кот.