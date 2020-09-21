Незважаючи на вражаючі танцювальні номери, для однієї пари у 4 випуску участь в шоу "Танці з зірками 2020" стала останньою. Пара Alyona Alyona і Юрія Гурича набрала найменшу кількість голосів від суддів та глядачів, відтак покинула проєкт.

У новому випуску "Танці з зірками" зірки розповідали про свої особливі історії та час, який назавжди змінив їхнє життя. У кожного було чимало проблем та втрат у житті, але вони змогли пройти усі випробування та на всю країну поділитись сокровенним.

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Незважаючи на надмірну вагу та перший досвід у танцях, Alyona Alyona змогла пройти у шоу "Танці з зірками" 4 випуски та завоювати любов усіх глядачів. Після виконання запального джайву, де реперка на декілька хвилин повернулась у виховательське крісло під час постановки танцю, їй та партнеру Юрію поставили низькі бали. Недостатня підтримка фанатів з голосами теж зіграла свою роль, тому пара покинула проєкт у 4 випуску шоу.

"Танці з зірками 2020" 4 випуск: дивіться онлайн – виступ Alyona Alyona і Юрія Гурича

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