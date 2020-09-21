Участь у шоу "Танці з зірками 2020" стає все напруженішою, тому танцювальні номери у 4 випуску були ще важчими. Зіркові учасники разом зі своїми партнерами увійшли в справжній азарт і ні за що не хотіли поступатись одне одному. Що цікавого відбулось на танцювальному паркеті 20 вересня – читайте на LifeStyle 24.

Темою четвертого випуску "Танців з зірками 2020" став рік, де доленосні події назавжди змінили життя зіркових учасників. Після багатьох випробувань у житті – кар'єрних, особистих, проблем зі здоров'ям – зірки знайшли у собі сили йти вперед. Що трапилось в кожного з них – читайте у нашому матеріалі.

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До слова, зірковою суддею на один ефір стала телеведуча Леся Нікітюк, яка раніше вже брала участь у шоу. А от ведучою на балконі, звідки учасники дізнаються свої бали після виступів, стала Маша Єфросиніна.

Дар'я Петрожицька та Ігор Гелуненко

Лише в четвертому випуску проєкту актриса Дар'я Петрожицька станцювала на головному паркеті країни. Справа в тому, що усі попередні тижні жінка боролась з коронавірусом разом зі своїм партнером. І сьогодні, в такий особливий вечір, де зірки розповідають про рік, який змінив їхнє життя, Петрожицька змогла виконати запальний танець ча-ча-ча.

Але кубинський танець сподобався не всім суддям, незважаючи на початок шоу. Єдиною, хто залишила позитивний коментар, стала Леся Нікітюк.

"Танці з зірками 2020" 4 випуск: дивіться онлайн – виступ Дар'ї Петрожицької та Ігоря Гелуненко

Юлія Саніна і Дмитро Жук

Наступними на зірковий паркет вийшла лідер гурту The Hardkiss та Дмитро Жук. Співачка зізналась, що саме 2007 рік змінив її. Адже саме тоді вона вирішила припинити займатись музикою. Все тому, що перед цим, у 15-річному віці нею зацікавився продюсер, який окрім голосу більше не бачив у ній нічого гарного. Щоб "продукт" Юлії більше продавався, до неї приставили інших дівчат, які мали б гармонійніше виглядати разом. Але гурт довго не проіснував і, за словами Саніної, це був "повний треш", адже тоді дівчина пізнала перші вечірки, алкоголь і думала, що таким і є шоу-біз.

Після цього вона вирішила піти з музики, у 2007-му, і подалась в журналістику. Одне з перших інтерв'ю вона випадково взяла у свого майбутнього чоловіка – Валерія Бебка. Тоді він був у стосунках і після інтерв'ю мав їхати до своєї дівчини, але Юлія зачарувала його своєю красою, тому він назавжди залишився з нею. Артистка не приховує, що саме він вдихнув у неї життя і допоміг стати тією, якою вона є зараз. На танцювальному паркеті 4 випуску Юлія Саніна і Дмитро Жук виконали проникливий пасадобль, який схвально оцінили всі судді.

"Танці з зірками 2020" 4 випуск: дивіться онлайн – виступ Юлії Саніної і Дмитра Жука

Санта Дімопулос і Макс Леонов

Одним з найдраматичніших моментів життя Санти стала смерть її батька. Саме цей момент змінив її життя і досі відгукується у серці. Тато завжди хотів, щоб вона ходила на танці, і коли вона в дитинстві відвідувала репетиції або ж виступала, її рідний батько завжди був присутнім. Все зупинилось, коли татові поставили страшний діагноз – рак. За словами Дімопулос, цей рік був найважчим у її житті, і після цього вона жодного разу не виходила на танцювальний паркет.

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Жінка вирішила стати учасницею "Танців з зірками" лише через нього, аби батько пишався нею. Їй неабияк шкода, що він так і не побачив своїх внуків, але вона завжди нагадує їм про дідуся архівними фото. Свій танець у 4 випуску Дімопулос присвятила саме татові. Разом з Максом вона станцювала зворушливе контемпорарі, від якого були вражені всі четверо суддів – Чапкіс, Нікітюк, Кухар та Яма.

"Танці з зірками 2020" 4 випуск: дивіться онлайн – виступ Санти Дімопулос і Макса Леонова

Надія Мейхер і Кирило Васюк

За словами ексучасниці "ВІА Гри", її доленосним роком у житті став 2011. Саме тоді Надія пішла з гурту – якраз тоді, коли почались доленосні зміни в житті. Одразу ж після відходу Надії у колектив прийшла Санта Дімопулос. І хоч усіх прихильників цікавило питання, чи був у неї роман з Констянтином Меладзе – продюсером жіночого гурту, жінка вирішила залишити це в таємниці. Втім, перед виходом на паркет чоловік вирішив підтримати співачку теплим відеозверненням, де побажав їй сил та перемоги.

На паркеті жінка виконала спокусливе танго, яким вона вирішила поставити крапку в історії з гуртом "ВІА Гра". Влад Яма зазначив, що відчув справжню "тваринну" пристрасть, чим підкорила його. Інші судді теж залишились задоволені виступом сексуальної Надії.

"Танці з зірками 2020" 4 випуск: дивіться онлайн – виступ Надії Мейхер і Кирила Васюка

Позитив та Юлія Сахневич

Позитив (Олексій Завгородній) поділився, що саме 2020-тий рік став особливим для нього. Адже цьогоріч у нього завершилась історія з дуетом "Время и Стекло", де він співав з Надією Дорофєєвою. Після 5 років невдач та невизнання одна пісня "Имя 505" змінила їхнє життя. Тепер, коли контракт завершено, Завгородній думає про нові творчі плани, про які він зможе розповісти лише у фіналі проєкту.

На паркеті Позитив і Юлія станцювали запальний джайв під мотиви останньої у дуеті "Время и Стекло" пісні "Навсегда". Але номером задоволені залишились не всі: Чапкіс, Кухар і Яма розкритикували танець, а Леся Нікітюк як завжди була доброзичливою та побажала парі успіху.

"Танці з зірками 2020" 4 випуск: дивіться онлайн – виступ Позитива і Юлії Сахневич

Сергій Мельник і Аделіна Делі

Зірка "Холостяка" 2015 року у новому випуску вирішив зізнатись про те, що не говорив цілих 5 років. На думку чоловіка, на розважальному проєкті він обрав не ту дівчину, хоч і кохав іншу учасницю і та відповідала йому взаємністю. Він дуже шкодує про свій вибір – що образив переможницю своєю безтактністю, і що образив почуття тої, яка йому подобалась насправді.

Наразі Сергій чекає свою другу половинку, а поки він станцював ідеальну румбу, яка "запала в душу" усім суддям.

"Танці з зірками 2020" 4 випуск: дивіться онлайн – виступ Сергія Мельника та Аделіни Делі

Alyona Alyona і Юрій Гурич

Реперка Alyona Alyona зізналась, що 2018 рік назавжди змінив її життя. Після прем'єри її хіта і кліпу "Рибки" нею зацікавились продюсери та журналісти. Одного ранку вона буквально прокинулась знаменитою і вирішила покинути роботу вихователя у дитячому садку, після чого переїхала жити у Київ. 2 роки потому вона опинилась на паркеті "Танців з зірками", про що також ніколи не могла мріяти.

Сьогодні зірка репу разом з Юрієм Гуричем затанцювала джайв, де на декілька хвилин повернулась у виховательське крісло. Незважаючи на усі зусилля, яких доклала реперка на підготовку танцю впродовж минулого тижня, не усі судді схвально відреагували на виступ.

"Танці з зірками 2020" 4 випуск: дивіться онлайн – виступ Alyona Alyona і Юрія Гурича

Ольга Фреймут та Ілля Падзіна

Українська телеведуча Ольга Фреймут поділилась, що найважчі часи, які випали на її долю, відбулись тоді, коли вона пішла після приголомшливого успіху на шоу "Інспектор", з "1+1". Жінка відчувала, що після шлюбу з очільником "Нового каналу" Володимиром Локотком, на неї насуваються постійні проблеми. До сьогодні вона вважає великою помилкою свій відхід з проєкту "Інспектор". Наступні шоу теж не приносили їй успіху і вона зрозуміла, що після статусу суперзірки в Україні її навіть почали не впізнавати на вулиці.

Усі свої емоції вона вирішила вкласти у проникливий контемп, який різко прокоментувала, як завжди, Катерина Кухар. А от інші судді залишились більш лояльними.

"Танці з зірками 2020" 4 випуск: дивіться онлайн – виступ Ольги Фреймут та Іллє Падзіни

Сергій Танчинець і Яна Цибульська

Зірка гурту БЕZ ОБМЕЖЕНЬ Сергій поділився, що 2008 рік для нього став особливим, адже саме тоді він дізнався, що таке злидні. Його кар'єри у музиці торкнулась світова криза, фінансування проєкту зупинилось, тому він пішов на підробіток – копав ями для підвалів. Згодом все налагодилось, але про цей період він ніколи не забуде.

На сцені 4 випуску артист з хореографом виконали яскраве ча-ча-ча, яке на відміну від попередніх випусків став відчутно кращим у танці. Судді похвалили виконавця у його рухах та побажали більшої впевненості надалі.

"Танці з зірками 2020" 4 випуск: дивіться онлайн – виступ Сергія Танчинця і Яни Цибульської

Арам Арзуманян і Тоня Руденко

2016 рік став вирішальним для чоловіка, адже саме тоді у нього народилась донька. Через проблеми зі здоров'ям народження первістка стало дуже очікуваним та бажаним, адже дружина тричі мала завмирання вагітності. Але після народження доньки в них з'явився і син. Арам більше усього на світі любить своїх дітей та дружину і бажає усім бути завжди щасливими і триматись одне за одного у шлюбі.

Одними з останніх на танцювальному паркеті пара Тоні та Арама виконала чуттєвий контемп, у якому актор показав себе зовсім по-іншому. Судді також відчули це і подарували парі високі бали.

"Танці з зірками 2020" 4 випуск: дивіться онлайн – виступ Арама Арзуманяна і Тоні Руденко

Тарас Цимбалюк та Яна Заєць

2018 рік став поворотним у житті актора, адже тоді він зіграв в омріяному українському фільмі "Чорний ворон". Після цього його кар'єра пішла уверх і все склалось якнайкращим чином. Щодо виступу у 4 випуску, то за ніч до ефіру у Тараса та Яни стався конфлікт через важкий робочий графік: у Тараса зовсім не було часу на підготовку номеру, адже він перебуває увесь час на зйомках. Коли ж пара побачила, що їм нічого не виходить, актор Гримнув дверима і не повертався на паркет до самого виступу.

Але, схоже, віденський вальс їм все ж вдалось виконати. Вони виступили в автентичних костюмах у стилі роману "Чорний ворон" під озвучку пісні "Веселі, брате, часи настали" гурту "Океана Ельзи". Судді по-різному відреагували на виступ, але публіка у залі була дуже задоволеною.

"Танці з зірками 2020" 4 випуск: дивіться онлайн – виступ Тараса Цимбалюка та Яни Заєць

Олег Винник та Олена Шоптенко

Останніми, хто вийшли на паркет 4 випуску, стали одні з найцікавіших учасників цього сезону – Олег та Олена. Чоловік не приховує, що 2020 рік додав йому чимало змін у житті. Особливою жінкою у його житті стала партнерка Олена Шоптенко, адже вперше вони тренувались ще 2 роки тому. Цього разу, для проєкту, вона стала для нього справжньою наставницею і рятівницею. Винник зізнається, що хоче на проєкті показати максимальну чесність, яку рідко побачиш за сценічним образом.

Що цікаво, ритмічний пасадобль Олег Винник та Олена Шоптенко виконали на сцені його концерту у Житомирі, адже сам там співак зараз перебуває з гастролями. Номер був би не таким яскравим, якби не "коронна" пісня Винника "Вовчиця", під яку він станцював з хореографом. Поки пара поверталась у автобусі з концерту та спілкувалась по Skype, судді дистанційно прокоментували цей номер як схвальними відгуками, так і не дуже.

"Танці з зірками 2020" 4 випуск: дивіться онлайн – виступ Олега Винника та Олени Шоптенко