Участие в шоу "Танцы со звездами 2020" становится все напряженнее, поэтому танцевальные номера в 4 выпуске были еще тяжелее. Звездные участники вместе со своими партнерами вошли в настоящий азарт и ни за что не хотели уступать друг другу. Что интересного произошло на танцевальном паркете 20 сентября – читайте на LifeStyle 24.

Темой четвертого выпуска "Танцев со звездами 2020" стал год, где судьбоносные события навсегда изменили жизнь звездных участников. После многих испытаний в жизни – карьерных, личных, проблем со здоровьем – звезды нашли в себе силы идти вперед. Что случилось у каждого из них – читайте в нашем материале.

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К слову, звездной судьей на один эфир стала телеведущая Леся Никитюк, которая ранее уже участвовала в шоу. А вот ведущей на балконе, откуда участники узнают свои баллы после выступлений, стала Маша Ефросинина.

Дарья Петрожицкая и Игорь Гелуненко

Лишь в четвертом выпуске проекта актриса Дарья Петрожицкая станцевала на главном паркете страны. Дело в том, что все предыдущие недели женщина боролась с коронавирусом вместе со своим партнером. И сегодня, в такой особенный вечер, где звезды рассказывают о годе, который изменил их жизнь, Петрожицкая смогла выполнить зажигательный танец ча-ча-ча.

Но кубинский танец понравился не всем судьям, несмотря на начало шоу. Единственной, кто оставила положительный комментарий, стала Леся Никитюк.

"Танцы со звездами 2020" 4 выпуск: смотрите онлайн – выступление Дарьи Петрожицкой и Игоря Гелуненко

Юлия Санина и Дмитрий Жук

Следующими на звездный паркет вышла лидер группы The Hardkiss и Дмитрий Жук. Певица призналась, что именно 2007 год изменил ее. Ведь именно тогда она решила прекратить заниматься музыкой. Все потому, что перед этим, в 15-летнем возрасте, ею заинтересовался продюсер, кроме кроме голоса не видел в ней ничего хорошего. Чтобы "продукт" Юлии больше продавался, к ней приставили других девушек, которые должны были более гармонично смотреться вместе. Но группа долго не просуществовала и, по словам Саниной, это был "полный трэш", ведь тогда девушка познала первые вечеринки, алкоголь и думала, что таким и есть шоу-бизнес.

После этого она решила уйти из музыки, в 2007-м, и пошла в журналистику. Одно из первых интервью она случайно взяла в своего будущего мужа – Валерия Бебко. Тогда он был в отношениях и после интервью должен был ехать к своей девушке, но Юлия очаровала его своей красотой, поэтому он навсегда остался с ней. Артистка не скрывает, что именно он вдохнул в нее жизнь и помог стать той, какой она есть сейчас. На танцевальном паркете 4 выпуска Юлия Санина и Дмитрий Жук выполнили проницательный пасадобль, который одобрили все судьи.

"Танцы со звездами 2020" 4 выпуск: смотрите онлайн – выступление Юлии Саниной и Дмитрия Жука

Санта Димопулос и Макс Леонов

Одним из самых драматичных моментов жизни Санты стала смерть ее отца. Именно этот момент изменил ее жизнь и до сих пор отзывается в сердце. Папа всегда хотел, чтобы она ходила на танцы, и когда она в детстве посещала репетиции или выступала, ее родной отец всегда присутствовал. Все остановилось, когда папе поставили страшный диагноз – рак. По словам Димопулос, этот год был самым тяжелым в ее жизни, и после этого она ни разу не выходила на танцевальный паркет.

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Женщина решила стать участницей "Танцев со звездами" только из-за него, чтобы отец гордился ею. Ей очень жаль, что он так и не увидел своих внуков, но она всегда напоминает им о дедушке архивными фото. Свой танец в 4 выпуске Димопулос посвятила именно папе. Вместе с Максом она станцевала трогательное контемпорари, от которого были поражены все четверо судей – Чапкис, Никитюк, Кухар и Яма.

"Танцы со звездами 2020" 4 выпуск: смотрите онлайн – выступление Санты Димопулос и Макса Леонова

Надежда Мейхер и Кирилл Васюк

По словам экс-участницы "ВИА Гры", ее судьбоносным годом в жизни стал 2011. Именно тогда Надежда ушла из группы – как раз тогда, когда начались судьбоносные перемены в жизни. Сразу же после ухода Надежды в коллектив пришла Санта Димопулос. И хотя всех поклонников интересовал вопрос, был ли у нее роман с Константином Меладзе – продюсером женской группы, женщина решила оставить это в тайне. Впрочем, перед выходом на паркет мужчина решил поддержать певицу теплым видеообращением, где пожелал ей сил и победы.

На паркете женщина выполнила соблазнительное танго, которым она решила поставить точку в истории с группой "ВИА Гра". Влад Яма отметил, что почувствовал настоящую "животную" страсть, чем покорила его. Другие судьи тоже остались довольны выступлением сексуальной Надежды.

"Танцы со звездами 2020" 4 выпуск: смотрите онлайн – выступление Надежды Мейхер и Кирилла Васюка

Позитив и Юлия Сахневич

Позитив (Алексей Завгородний) поделился, что именно 2020-й год стал особенным для него. Ведь в этом году у него завершилась история с дуэтом "Время и Стекло", где он пел с Надеждой Дорофеевой. После 5 лет неудач и непризнания одна песня "Имя 505" изменила их жизнь. Теперь, когда контракт завершен, Завгородний думает о новых творческих планах, о которых он сможет рассказать только в финале проекта.

На паркете Позитив и Юлия станцевали зажигательный джайв под мотивы последней в дуэте "Время и Стекло" песни "Навсегда". Но номером довольны остались не все: Чапкис, Кухар и Яма раскритиковали танец, а Леся Никитюк как всегда была доброжелательной и пожелала паре успеха.

"Танцы со звездами 2020" 4 выпуск: смотрите онлайн – выступление Позитива и Юлии Сахневич

Сергей Мельник и Аделина Дели

Звезда "Холостяка" 2015 года в новом выпуске решил признаться о том, что не говорил целых 5 лет. По мнению мужчины, на развлекательном проекте он выбрал не ту девушку, хоть и любил другую участницу и та отвечала ему взаимностью. Он очень жалеет о своем выборе – что оскорбил победительницу своей бестактностью, и оскорбил чувства той, которая ему нравилась на самом деле.

Сейчас Сергей ждет свою вторую половинку, а пока он станцевал идеальную румбу, которая "запала в душу" всем судьям.

"Танцы со звездами 2020" 4 выпуск: смотрите онлайн – выступление Сергея Мельника и Аделины Дели

Alyona Alyona и Юрий Гурич

Реперша Alyona Alyona призналась, что 2018 год навсегда изменил ее жизнь. После премьеры ее хита и клипа "Рыбки" ею заинтересовались продюсеры и журналисты. Однажды утром она буквально проснулась знаменитой и решила бросить работу воспитателя в детском саду, после чего переехала жить в Киев. 2 года спустя она оказалась на паркете "Танцев со звездами", о чем также никогда не могла мечтать.

Сегодня звезда рэпа вместе с Юрием Гуричем затанцевала джайв, где на несколько минут вернулась в воспитательное кресло. Несмотря на все усилия, которые приложила реперша на подготовку танца в течение прошлой недели, не все судьи одобрительно отреагировали на выступление.

"Танцы со звездами 2020" 4 выпуск: смотрите онлайн – выступление Alyona Alyona и Юрия Гурича

Ольга Фреймут и Илья Падзина

Украинская телеведущая Ольга Фреймут поделилась, что самые тяжелые времена, которые выпали на ее долю, были тогда, когда она ушла после оглушительного успеха на шоу "Инспектор", с "1+1". Женщина чувствовала, что после брака с главой "Нового канала" Владимиром Локотком, на нее надвигаются постоянные проблемы. До сих пор она считает большой ошибкой свой уход из проекта "Инспектор". Следующие шоу тоже не приносили ей успеха и она поняла, что после статуса суперзвезды в Украине ее даже начали не узнавать на улице.

Все свои эмоции она решила вложить в проницательный контемп, который резко прокомментировала, как всегда, Екатерина Кухар. А вот другие судьи остались более лояльными.

"Танцы со звездами 2020" 4 выпуск: смотрите онлайн – выступление Ольги Фреймут и Ильи Падзины

Сергей Танчинец и Яна Цибульская

Звезда группы БЕZ ОБМЕЖЕНЬ Сергей поделился, что 2008 год для него стал особенным, ведь именно тогда он узнал, что такое бедность. Его карьеры в музыке коснулся мировой кризис, финансирование проекта остановилось, поэтому он пошел на подработку – копал ямы для подвалов. Впоследствии все наладилось, но об этом периоде он никогда не забудет.

На сцене 4 выпуска артист с хореографом выполнили яркое ча-ча-ча, которое в отличие от предыдущих выпусков стало ощутимо лучшим в танце. Судьи похвалили исполнителя в его движениях и пожелали большей уверенности в дальнейшем.

"Танцы со звездами 2020" 4 выпуск: смотрите онлайн – выступление Сергея Танчинця и Яны Цыбульской

Арам Арзуманян и Тоня Руденко

2016 стал решающим для мужчины, ведь именно тогда у него родилась дочь. Из-за проблем со здоровьем рождения первенца стало очень ожидаемым и желанным, ведь жена трижды имела замирание беременности. Но после рождения дочери у них появился и сын. Арам больше всего на свете любит своих детей и жену и желает всем быть всегда счастливыми и держаться друг за друга в браке.

Одними из последних на танцевальном паркете пара Тони и Арама выполнила чувственный контемп, в котором актер показал себя совсем по-другому. Судьи также почувствовали это и подарили паре высокие баллы.

"Танцы со звездами 2020" 4 выпуск: смотрите онлайн – выступление Арама Арзуманяна и Тони Руденко

Тарас Цимбалюк и Яна Заяц

2018 год стал поворотным в жизни актера, ведь тогда он сыграл в желанном украинском фильме "Черный ворон". После этого его карьера пошла вверх и все сложилось наилучшим образом. Что касается выступления в 4 выпуске, то за ночь до эфира у Тараса и Яны произошел конфликт из-за тяжелого рабочего графика: у Тараса не было времени на подготовку номера, ведь он находится все время на съемках. Когда же пара увидела, что у них ничего не получается, актер хлопнул дверью и не возвращался на паркет до самого выступления.

Но, похоже, венский вальс им все же удалось выполнить. Они выступили в аутентичных костюмах в стиле романа "Черный ворон" под озвучку песни "Веселі, брате, часи настали" группы "Океана Эльзы". Судьи по-разному отреагировали на выступление, но публика в зале была очень довольна.

"Танцы со звездами 2020" 4 выпуск: смотрите онлайн – выступление Тараса Цимбалюка и Яны Заяц

Олег Винник и Алена Шоптенко

Последними, кто вышли на паркет 4 выпуска, стали одни из самых интересных участников этого сезона – Олег и Елена. Мужчина не скрывает, что 2020 год добавил ему немало перемен в жизни. Особой женщиной в его жизни стала партнерша Елена Шоптенко, ведь впервые они тренировались еще 2 года назад. На этот раз, для проекта, она стала для него настоящей наставницей и спасительницей. Винник признается, что хочет на проекте показать максимальную честность, которую редко увидишь за сценическим образом.

Что интересно, ритмичный пасадобль Олег Винник и Алена Шоптенко выполнили на сцене его концерта в Житомире, ведь там певец сейчас находится с гастролями. Номер был бы не таким ярким, если бы не "коронная" песня Винника "Вовчиця", под которую он станцевал с хореографом. Пока пара возвращалась в автобусе с концерта и общалась по Skype, судьи дистанционно прокомментировали этот номер как одобрительными отзывами, так и не очень.

"Танцы со звездами 2020" 4 выпуск: смотрите онлайн – выступление Олега Винника и Алены Шоптенко