"Танцы со звездами 2020" 4 выпуск: кто покинул шоу
Несмотря на впечатляющие танцевальные номера, для одной пары в 4 выпуске участие в шоу "Танцы со звездами 2020" стало последним. Пара Alyona Alyona и Юрия Гурич набрала наименьшее количество голосов от судей и зрителей, поэтому покинула проект.
В новом выпуске "Танцы со звездами" звезды рассказывали о своих особых историях и времени, которое навсегда изменило их жизнь. У каждого было много проблем и потерь в жизни, но они смогли пройти все испытания и на всю страну поделиться сокровенным.
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Несмотря на избыточный вес и первый опыт в танцах, Alyona Alyona смогла пройти в шоу "Танцы со звездами" 4 выпуски и завоевать любовь всех зрителей. После выполнения зажигательного джайва, где реперша на несколько минут вернулась в воспитательное кресло при постановке танца, ей и партнеру Юрию поставили низкие баллы. Недостаточная поддержка фанатов с голосами тоже сыграла свою роль, поэтому пара покинула проект в 4 выпуске шоу.
"Танцы со звездами 2020" 4 выпуск: смотрите онлайн – выступление Alyona Alyona и Юрия Гурича
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"Танцы со звездами"
– это популярное развлекательное шоу, по условиям которого звезды в прямом эфире показывают танцевальные постановки вместе со своими профессиональными партнерами. Оценивают выступления пар жюри, в которое в 2020 году вошли прима-балерина Екатерина Кухар, знаменитые украинские хореографы Влад Яма и Григорий Чапкис. Кроме того, выбирать победителей шоу будут зрители, которые еженедельно будут спасать своих фаворитов от выхода из проекта.
Впервые "Танцы со звездами" появились на отечественном телевидении в сентябре 2006 года. С тех пор вышло 4 сезона, каждый из которых имел большой успех. После 6 лет перерыва легендарное шоу вернулось на экраны. В 2017 году победу одержали Наталья Могилевская и Игорь Кузьменко, в 2018-м – Игорь Ласточкин и Илона Гвоздева, а в 2019-м – Ксения Мишина и Евгений Кот.