Несмотря на впечатляющие танцевальные номера, для одной пары в 4 выпуске участие в шоу "Танцы со звездами 2020" стало последним. Пара Alyona Alyona и Юрия Гурич набрала наименьшее количество голосов от судей и зрителей, поэтому покинула проект.

В новом выпуске "Танцы со звездами" звезды рассказывали о своих особых историях и времени, которое навсегда изменило их жизнь. У каждого было много проблем и потерь в жизни, но они смогли пройти все испытания и на всю страну поделиться сокровенным.

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Несмотря на избыточный вес и первый опыт в танцах, Alyona Alyona смогла пройти в шоу "Танцы со звездами" 4 выпуски и завоевать любовь всех зрителей. После выполнения зажигательного джайва, где реперша на несколько минут вернулась в воспитательное кресло при постановке танца, ей и партнеру Юрию поставили низкие баллы. Недостаточная поддержка фанатов с голосами тоже сыграла свою роль, поэтому пара покинула проект в 4 выпуске шоу.

"Танцы со звездами 2020" 4 выпуск: смотрите онлайн – выступление Alyona Alyona и Юрия Гурича

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