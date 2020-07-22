На телеканале "1+1" уже этой осенью стартует четвертый сезон популярного танцевального проекта "Танцы со звездами". Кто из украинских знаменитостей и известных танцовщиков выйдет осенью на паркет и поборется за главный кубок – читайте дальше.

Любимое танцевальное шоу украинцев начнется уже этой осенью. Известно, что судейское кресло заняла артистка балета Екатерина Кухар, хореограф Влад Яма и легенда украинской хореографии Григорий Чапкис.

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Организаторы пока не сообщают, как будут проходить эфиры, впрочем, вероятно, в связи с пандемией коронавируса они состоятся в несколько необычном формате. Во время прямых эфиров для безопасности откажутся от зрителей в зале. Очевидно, что судьи будут придерживаться социальной дистанции, а участники будут выступать в защитных масках.

Участники шоу "Танцы со звездами"

Олег Винник

Первым участником развлекательного шоу "Танцы со звездами" стал популярный певец Олег Винник. По традиции, знаменитости участвуют в #танціззіркамиchallenge и передают эстафету друг другу. Таким образом рассекречивают всех 14 участников проекта.

"Самое красивое и самое сложное для меня – это танец. Легкой красоты не бывает. Красота требует много труда. Только через преодоление трудностей человек достигает новых вершин. И проект "Танцы со звездами" – прекрасная платформа для этого", – отметил певец.

Олег Винник стал первым участником шоу "Танцы со звездами"

Олег Винник – настоящая украинская звезда и покоритель женских сердец. В 20 лет первым местом работы одаренного парня стала Черкасская филармония. В рамках культурного обмена он попадает в Германию, где успешно занимается вокалом и исполняет партии в опере TOSCA и в оперетте PAGANINI в Люнебуржском театре. Германия становится для Олега Винника стартом его творческой карьеры.

В 2011 году певец вернулся в Украину и начал свою сольную карьеру. Постоянные концерты уже через 3 года делают Олега Винника настоящей звездой, а песня "Волчица" производит на украинцев большое впечатление и до сих пор считается одной из самых популярных песен певца.

Надежда Мейхер

Второй участницей танцевального проекта стала певица Надежда Мейхер. Звезда имеет все шансы доказать судьям и зрителям, что танцевать она умеет, ведь в студенческие годы активно занималась танцами и до сих пор поддерживает форму, посещая тренировки для балерин. Артистка записала видеообращение, в котором произнесла стихотворение о танцах, представ в роскошных и пикантных образах.

Надежда Мейхер стала второй участницей шоу "Танцы со звездами"

Надежда Мейхер – одна из самых ярких солисток коллектива первого состава группы "ВИА Гра". 2000 год стал для нее судьбоносным, ведь с гастролями в Хмельницкий приехал Валерий Меладзе. Там она узнала, что его брат Константин Меладзе набирает артистов для новой группы. Девушка успешно прошла пробы в Киеве и была утверждена в состав новой группы, впрочем, ей пришлось по просьбе продюсера похудеть. Коллегой Надежды Мейхер в первом составе стала Алена Винницкая. После первого клипа "Попытка №5" группа стала безумно популярной.

В 2006 году Надежда Мейхер снова покинула группу – на пике популярности она начала работать на украинском телеканале "СТБ" в качестве ведущей еженедельной программы "Невероятные истории любви". В 2009 году актриса в очередной раз становится участницей группы, а уже в 2011 году навсегда покидает коллектив. Сейчас артистка воспитывает двоих детей и уделяет внимание сольной карьере и собственному бренду одежды Meiher by Meiher.

Санта Димопулос

Третьей участницей, которая выйдет на танцевальный паркет проекта "Танцы со звездами", стала Санта Димопулос. Перед зрителями Санта Димопулос появилась в постели. Звезда несколько раз сменила наряд, сделав ролик в стиле популярной соцсети Tik Tok. Санта Димопулос – украинская модель, чемпионка мира по фитнесу, "Мисс Украина Вселенная-2006", певица, участница украинского проекта "Фабрика звезд-3", экс-солистка группы "ВИА Гра".

Третьей участницей стала певица и модель Санта Димопулос

Санта еще с детских лет ходила в хореографическую школу, поэтому составит конкуренцию Надежде Мейхер. Кроме пластичности девушка также владела неплохими вокальными данными, и приняла участие в реалити-шоу для молодых исполнителей "Фабрика звезд", впрочем покинула его задолго до финала. В 2011 году девушка попала в популярную группу "ВИА игра", заменив Надежду Мейхер. Через год она покинула группу приняв участие лишь в одной композиции "Алло, мам".

Димопулос посвятила время своей сольной карьере и даже записала несколько видеоклипов. Гораздо больше внимания приковывала Санта своей личной жизнью. В 2015 году Санта Димопулос пошла под венец с совладельцем сети спортивных клубов Игорем Кучеренко. Именно он является отцом ее второго ребенка, которого Димопулос родила в сентябре 2019 года.

Тарас Цымбалюк

Украинский актер Тарас Цымбалюк стал четвертым участником развлекательного танцевального проекта "Танцы со звездами". Наибольшую известность он получил благодаря главному герою в фильме "Черный ворон", а волна еще большей популярности пришла после съемок в сериале "Поймать Кайдаша", в котором он сыграл Карпа.

Тарас Цымбалюк стал четвертым участником шоу "Танцы со звездами"

Цымбалюк получил образование в Киеве и стал дипломированным актером театра и кино. На Международном театральном фестивале талантливый артист получил награду за лучшую мужскую роль в спектакле "Беда от нежного сердца". Его фильмография насчитывает более 20 съемок в фильмах и сериалах.