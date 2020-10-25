Борьба за место в финале "Танцев со звездами 2020" становится все напряженнее. Еженедельно паркет покидает одна пара, а в проекте остаются сильнейшие участники, достойные золотого кубка. Кто же распрощался с шоу в 9 выпуске "Танцев со звездами" – узнавайте в материале.

Новый выпуск проекта "Танцы со звездами" был по-особенному жарким, ведь в нем на паркет вернулись звезды из предыдущих сезонов. Они присоединились к действующим парам и станцевали в трио. Печальной новостью этого выпуска стало то, что Дмитрий Жук – партнер Юлии Саниной – заболел коронавирусом, из-за чего его экстренно заменил экс-участник этого сезона Дмитрий Дикусар.

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Несмотря на яркие выступления, для одной из пар нового сезона 9 выпуск стал последним. В зону риска попали Надежда Мейхер и Кирилл Васюк и Сергей Танчинец и Яна Цибульская. Однако, неожиданно решили уступить свое место Дарья Петрожицкая и Игорь Гелуненко. Актриса призналась, что она очень устала – работать на съемках и заниматься на репетициях "Танцев...". Поэтому Дарья и Игорь решили сами оставить проект и спасти этим одну из пар, которая должна была покинуть шоу после "танца за жизнь".

В 9 выпуске пара Дарьи Петрожицкой и Игоря Гелуненко вместе с актрисой Ольгой Сумской исполнила модерн, который, по мнению судей, не слишком хорошо удался танцовщикам. Впрочем, зрители отдали немало голосов паре, поскольку она не попала в зону риска и только по желанию Дарьи и Игоря покинула проект.

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"Танцы со звездами 2020" 9 выпуск: смотрите онлайн – выступление Дарьи Петрожицкой, Игоря Гелуненко и Ольги Сумской