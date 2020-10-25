"Танцы со звездами 2020" 9 выпуск: какая пара распрощалась с шоу
Борьба за место в финале "Танцев со звездами 2020" становится все напряженнее. Еженедельно паркет покидает одна пара, а в проекте остаются сильнейшие участники, достойные золотого кубка. Кто же распрощался с шоу в 9 выпуске "Танцев со звездами" – узнавайте в материале.
Новый выпуск проекта "Танцы со звездами" был по-особенному жарким, ведь в нем на паркет вернулись звезды из предыдущих сезонов. Они присоединились к действующим парам и станцевали в трио. Печальной новостью этого выпуска стало то, что Дмитрий Жук – партнер Юлии Саниной – заболел коронавирусом, из-за чего его экстренно заменил экс-участник этого сезона Дмитрий Дикусар.
Вашему вниманию "Танцы со звездами 2020" 9 выпуск: возвращение звезд на "вечер трио" и неожиданная болезнь Жука
Несмотря на яркие выступления, для одной из пар нового сезона 9 выпуск стал последним. В зону риска попали Надежда Мейхер и Кирилл Васюк и Сергей Танчинец и Яна Цибульская. Однако, неожиданно решили уступить свое место Дарья Петрожицкая и Игорь Гелуненко. Актриса призналась, что она очень устала – работать на съемках и заниматься на репетициях "Танцев...". Поэтому Дарья и Игорь решили сами оставить проект и спасти этим одну из пар, которая должна была покинуть шоу после "танца за жизнь".
В 9 выпуске пара Дарьи Петрожицкой и Игоря Гелуненко вместе с актрисой Ольгой Сумской исполнила модерн, который, по мнению судей, не слишком хорошо удался танцовщикам. Впрочем, зрители отдали немало голосов паре, поскольку она не попала в зону риска и только по желанию Дарьи и Игоря покинула проект.
Знакомтесь Танцы со звездами 2020: список участников танцевального шоу
"Танцы со звездами 2020" 9 выпуск: смотрите онлайн – выступление Дарьи Петрожицкой, Игоря Гелуненко и Ольги Сумской
"Танцы со звездами"– это популярное развлекательное шоу, по условиям которого звезды в прямом эфире показывают танцевальные постановки вместе со своими профессиональными партнерами. Оценивает выступления пар жюри, в которое в 2020 году вошли прима-балерина Екатерина Кухар, знаменитые украинские хореографы Влад Яма и Григорий Чапкис. Кроме этого, выбирать победителей шоу будут зрители, которые еженедельно будут спасать своих фаворитов от вылета из проекта.
Впервые "Танцы со звездами" появились на отечественном телевидении в сентябре 2006 года. С тех пор вышло 4 сезона, каждый из которых имел немалый успех. После 6 лет перерыва легендарное шоу вернулось на экраны. В 2017 году победу одержали Наталья Могилевская и Игорь Кузьменко, в 2018-м – Игорь Ласточкин и Илона Гвоздева, а в 2019-м – Ксения Мишина и Евгений Кот.