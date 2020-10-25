С начала проекта "Танцы со звездами" еще ни один выпуск не обошелся без больных участников, которые пострадали от коронавируса. На этот раз "жертвой" COVID-19 стал хореограф Дмитрий Жук – партнер лидера группы The Hardkiss Юлии Саниной.

На проекте "Танцы со звездами" пара Юлии Саниной и Дмитрия Жука в течение последних восьми недель считалась одной из сильнейших. Никто не ожидал, что рокерша Юлия сможет показывать столь эффектные "па" в паре с Дмитрием.

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Впрочем, в 9 выпуске Юлия Санина осталась без своего верного партнера. Мужчина заболел коронавирусом (у него слабость и высокая температура), поэтому на тренировках и на паркете за день до эфира его заменил экс-участник этого сезона – хореограф Дмитрий Дикусар, который принимал участие в шоу со Славой Каминской.

К счастью, артистка и Женя Кот не заразились от Жука коронавирусом, поскольку переболели болезнью еще до проекта. Впрочем, на всякий случай они сделали ПЦР-тесты, которые показали отрицательные результаты, и они продолжили работу над номером. К сожалению, это были не все проблемы для Юлии, так как во время тренировок она получила сложную травму ребра, впрочем, номер им удался на "все 100%". Трио исполнило страстное аргентинское танго, которое завоевало одни из самых высоких баллов от судей в 9 выпуске.

"Танцы со звездами 2020" 9 выпуск: смотрите онлайн – выступление Юлии Саниной, Дмитрия Дикусара и Жени Кота