Від початку проєкту "Танці з зірками" ще жоден випуск не обійшовся без хворих учасників, які постраждали від коронавірусу. Цього разу "жертвою" COVID-19 став хореограф Дмитро Жук – партнер лідерки гурту The Hardkiss Юлії Саніної.

На проєкті "Танці з зірками" пара Юлії Саніної і Дмитра Жука протягом останніх восьми тижнів вважалась однією із найсильніших. Ніхто не очікував, що рокерша Юлія зможе показувати настільки ефектні "па" у парі з Дмитром.

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Втім, у 9 випуску Юлія Саніна залишилась без свого вірного партнера. Чоловік захворів на коронавірус (у нього слабкість та висока температура), тому на тренуваннях та на паркеті за день до ефіру його замінив ексучасник цього сезону – хореограф Дмитро Дікусар, який брав участь в шоу із Славою Камінською.

На щастя, артистка та Женя Кот не заразилась від Жука коронавірусом, оскільки перехворіли хворобою ще до проєкту. Втім, про всякий випадок вони зробили ПЛР-тести, які показали негативні результати, і вони продовжили роботу над номером. На жаль, це були не всі проблеми для Юлії, адже під час тренувань вона отримала складну травму ребра, втім, номер їм вдався на "всі 100%". Тріо виконало пристране аргентинське танго, яке вибороло одні з найвищих балів від суддів у 9 випуску.

"Танці з зірками 2020" 9 випуск: дивіться онлайн – виступ Юлії Саніної, Дмитра Дікусара і Жені Кота