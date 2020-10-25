25 жовтня відбувся 9 прямий ефір "Танців з зірками 2020", який вразив всіх глядачів шоу. Все тому, що учасники проєкту станцювали постановки з конкурсантами попередніх сезонів. Які тріо виходили на паркет – дізнавайтесь у матеріалі.

Ефектний та вражаючий 9 випуск "Танців з зірками" заполонив серця усіх шанувальників, адже у ньому вони побачили не лише своїх фаворитів, а й зірок попередніх сезонів: Лесю Нікітюк, Мішель Андраде, Іраклі Макацарію, Анну Різатдінову, Ольгу Сумську, Даніель Салем, Євгена Кота.

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Темою 9 випуску проєкту став "Вечір тріо", адже саме сьогодні до звичних пар приєднаються учасники попередніх сезонів. Ведучими нового шоу став репер Потап та його син-підліток Андрій. А щодо додаткового зіркового судді, то нею стала теледіва Маша Єфросиніна.

Кирило Васюк, Надія Мейхер і Даніель Салем

Українська виконавиця Надія Мейхер поділилась, що на проєкті змогла навчитись багатьох танцювальних трюків та навіть схудла. Вона не приховує, що цього всього вона б не досягла без підтримки партнера Кирила, а також чоловіка і трьох дітей. Ексучасниця "ВІА Гри" неабияк зраділа, що до її танцювальної гри приєднається відомий ресторатор Даніель Салем, тому на паркеті Кирило, Надія і Даніель виконали напружений і пристрасний пасадобль, який здебільшого судді оцінили схвально.

"Танці з зірками 2020" 9 випуск: дивіться онлайн – виступ Кирила Васюка, Надії Мейхер і Даніеля Салема

Яна Цибульська, Сергій Танчинець і Мішель Андраде

Фронтмен гурту "БЕZ ОБМЕЖЕНЬ" переконаний, що дійде до фіналу, адже мріє, щоб вперше в історії "Танців з зірками" переміг рокер. Він зізнається, що давно так добре не виглядав, оскільки мав вагу на 6 кілограмів більше, ніж зараз. Дружина Сергія також зізнавалась виконавцю, що він дуже змінився на проєкті. У 9 випуску артист разом зі своєю партнеркою та запальною українкою болівійського походження Мішель Андраде станцювали сексуальний ф'южн. Втім, виступ не надто сподобався суддям, через що Сергій був засмучений.

"Танці з зірками 2020" 9 випуск: дивіться онлайн – виступ Яни Цибульської, Сергія Танцчинця і Мішель Андраде

Ольга Фреймут, Ілля Падзіна і Леся Нікітюк

Українська телеведуча Ольга Фреймут, за думкою її колег по шоу, з кожним випуском стає все професійнішою у танцях. Сама ж ведуча щаслива, що взяла участь у шоу, адже помітила, як у кращу сторону змінилось її тіло. Вона не хотіла зізнаватись, наскільки вона схудла чи підтягнула форми. На паркеті "Танців" разом з Іллею та Лесею Нікітюк, яка зазнала чимало осудливих коментарів у попередньому сезоні проєкту, виконали запальну румбу втрьох.

"Танці з зірками 2020" 9 випуск: дивіться онлайн – виступ Ольги Фреймут, Іллі Падзіни і Лесі Нікітюк

Аделіна Делі, Сергій Мельник і Анна Різатдінова

Спортсмен Сергій Мельник, якого називають головним холостяком шоу, зізнався, що йому приємна увага жінок, які щоразу більше висловюють свою підтримку. На тренуваннях чоловік за 8 тижнів зміг навчитись не лише нових "трюків", а й схуднув на 8 кілограмів. У новому випуску олімпійська чемпіонка Анна Різатдінова, яка брала участь в одному з попередніх сезонів, станцювала із Сергієм та Аделіною ніжний віденський вальс. Судді відзначили прогрес у танцях, який вони спостерігають у Сергія.

"Танці з зірками 2020" 9 випуск: дивіться онлайн – виступ Аделіни Делі, Сергія Мельника і Анни Різатдінової

Юлія Саніна, Дмитро Дікусар і Женя Кот

Однією з найбільших несподіванок 9 випуску стала раптова заміна партнера Юлії – Дмитра Жука. Чоловік захворів на коронавірус і за день до прямого ефіру він був змушений покинути репетиції. Чоловік зізнався, що у нього слабкість та висока температура. Виявилось, що Юлія Саніна і Женя Кот ще до проєкту перехворіли COVID-19, проте про всякий випадок зробили новий тест, який очікувано показав негативний результат. У додаток до прикрих новин, стало відомо, що Юлія отримала травму на тренуваннях, тому номер видався особливо складним для співачки.

На місце Дмитра Жука екстрено взяли ексучасника цього сезону Дмитра Дікусара – раніше він танцював із Славою Камінською, проте вони швидко покинули проєкт. Третім зірковим учасником став хореограф Женя Кот. На паркеті шоу цього дня тріо виконало пристрасне аргентинське танго, яке позитивно відзначили усі судді.

"Танці з зірками 2020" 9 випуск: дивіться онлайн – виступ Юлії Саніної, Дмитра Дікусара і Жені Кота

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Максим Леонов, Санта Дімопулос та Іраклі Макацарія

"Чорна пантера" проєкту "Танці з зірками" поділилась, що раніше у ній її прихильники лише бачили красиву картинку, але шоу дозволило їй відкрити себе як матір, дружину та співачку. Як і багато інших зірок, вона схудла під час тренувань та повернула собі допологову форму тіла. На паркеті 9 випуску Санта вийшла у компанії партнера Максима Леонова та Іраклі Макацарії – колишнього учасника проєкту "Танці..." та "Холостяк". Тріо виконало запальне фламенко, яке із захопленням коментували судді.

"Танці з зірками 2020" 9 випуск: дивіться онлайн – виступ Максима Леонова, Санти Дімопулос та Іраклі Макацарії

Дар'я Петрожицька, Ігор Гелуненко та Ольга Сумська

На противагу іншим зіркам, актриса Дар'я чесно зізналась, що не схудла на проєкті та не особливо навчались новим трюкам, особливо шпагату, але вона стала більше витривалішою. Вона навчилась "виживати" – зранку та цілий день вона на зйомках фільмів, а ввечері та вночі – на репетиціях "Танців...". У 9 випуску до неї приєдналась її колега по кіно – Ольга Сумська, яка раніше теж брала участь у шоу. Разом з Ігорем Гелуненко тріо виконало хвилюючий модерн, у якому, за словами суддів, Дар'я та Ігор відкрились зовсім по-новому.

"Танці з зірками 2020" 9 випуск: дивіться онлайн – виступ Дар'ї Петрожицької, Ігоря Гелуненко та Ольги Сумської (відео з'явиться згодом)