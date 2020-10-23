Ольга Сумська вийде на паркет "Танців з зірками 2020": хто ще стане гостем 9 випуску
Новий випуск "Танців з зірками 2020" зможе здивувати глядачів, адже на паркет повернуться учасники попередніх сезонів. Серед них – знаменита українська актриса Ольга Сумська.
Про це організатори розважального шоу оголосили в інстаграмі. За їхніми словами, 9 випуск "Танців з зірками" стане поверненням на паркет випускників проєкту. Тому у прямому ефірі з'являться артисти, які раніше також боролись за головний кубок шоу. Кожен з них стане третім танцівником та допоможе учасникам "Танців" підкорити глядачів і суддів.
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Однією із запрошених зірок стала актриса Ольга Сумська. 14 років тому вона була учасницею дебютного сезону "Танців з зірками". З ким акторка стане в тріо, наразі невідомо.
Окрім Ольги Сумської, на шоу повернуться Анна Різатдінова, Іраклі Макацарія та Мішель Андраде. Четвертою суддею "Танців з зірками" стане Маша Єфросиніна.
Що відомо про 9 випуск "Танців з зірками"
За традицією, шоу відгримить у неділю, 25 жовтня. Наразі за можливість стати переможцем проєкту "Танці з зірками 2020" борються:
- Юлія Саніна та Дмитро Жук
- Надія Мейхер та Кирило Васюк
- Санта Дімопулос та Максим Леонов
- Ольга Фреймут та Ілля Падзина
- Дар'я Петрожицька та Ігор Гелуненко
- Сергій Танчинець та Яна Цибульська
- Сергій Мельник та Аделіна Делі
Щотижня учасникам шоу пропонують все нові випробування і стилі танців, які пройти може не кожен. Ускладнює ситуацію і пандемія коронавірусу: за час зйомок вже чотири пари перехворіли COVID-19.
25 жовтня учасники проєкту вийдуть на паркет зі своїми колегами з попередніх сезонів. Вести шоу будуть незмінні ведучі – Тіна Кароль та Юрій Горбунов. А от оцінювати виступи конкурсантів візьмуться Влад Яма, Катерина Кухар, Григорій Чапкіс та Маша Єфросиніна. Повпливають на результати 9 випуску і глядачі, які зможуть підтримати своїх фаворитів.