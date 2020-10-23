Новий випуск "Танців з зірками 2020" зможе здивувати глядачів, адже на паркет повернуться учасники попередніх сезонів. Серед них – знаменита українська актриса Ольга Сумська.

Про це організатори розважального шоу оголосили в інстаграмі. За їхніми словами, 9 випуск "Танців з зірками" стане поверненням на паркет випускників проєкту. Тому у прямому ефірі з'являться артисти, які раніше також боролись за головний кубок шоу. Кожен з них стане третім танцівником та допоможе учасникам "Танців" підкорити глядачів і суддів.

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Однією із запрошених зірок стала актриса Ольга Сумська. 14 років тому вона була учасницею дебютного сезону "Танців з зірками". З ким акторка стане в тріо, наразі невідомо.

Окрім Ольги Сумської, на шоу повернуться Анна Різатдінова, Іраклі Макацарія та Мішель Андраде. Четвертою суддею "Танців з зірками" стане Маша Єфросиніна.

Що відомо про 9 випуск "Танців з зірками"

За традицією, шоу відгримить у неділю, 25 жовтня. Наразі за можливість стати переможцем проєкту "Танці з зірками 2020" борються:

Юлія Саніна та Дмитро Жук

Надія Мейхер та Кирило Васюк

Санта Дімопулос та Максим Леонов

Ольга Фреймут та Ілля Падзина

Дар'я Петрожицька та Ігор Гелуненко

Сергій Танчинець та Яна Цибульська

Сергій Мельник та Аделіна Делі

Щотижня учасникам шоу пропонують все нові випробування і стилі танців, які пройти може не кожен. Ускладнює ситуацію і пандемія коронавірусу: за час зйомок вже чотири пари перехворіли COVID-19.

25 жовтня учасники проєкту вийдуть на паркет зі своїми колегами з попередніх сезонів. Вести шоу будуть незмінні ведучі – Тіна Кароль та Юрій Горбунов. А от оцінювати виступи конкурсантів візьмуться Влад Яма, Катерина Кухар, Григорій Чапкіс та Маша Єфросиніна. Повпливають на результати 9 випуску і глядачі, які зможуть підтримати своїх фаворитів.