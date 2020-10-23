Новый выпуск "Танцев со звездами 2020" сможет удивить зрителей, ведь на паркет вернутся участники предыдущих сезонов. Среди них – знаменитая украинская актриса Ольга Сумская.

Об этом организаторы развлекательного шоу объявили в инстаграме. По их словам, 9 выпуск "Танцев со звездами" станет возвращением на паркет выпускников проекта. Поэтому в прямом эфире появятся артисты, которые ранее также боролись за главный кубок шоу. Каждый из них станет третьим танцовщиком и поможет участникам "Танцев" покорить зрителей и судей.

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Одной из приглашенных звезд стала актриса Ольга Сумская. 14 лет назад она была участницей дебютного сезона "Танцев со звездами". С кем актриса станет в трио, пока неизвестно.

Кроме Ольги Сумской, на шоу вернутся Анна Ризатдинова, Иракли Макацария и Мишель Андраде. Четвертой судьей "Танцев со звездами" станет Маша Ефросинина.

Что известно о 9 выпуске "Танцев со звездами"

По традиции, шоу отгремит в воскресенье, 25 октября. Сейчас за возможность стать победителем проекта "Танцы со звездами 2020" борются:

Юлия Санина и Дмитрий Жук

Надежда Мейхер и Кирилл Васюк

Санта Димопулос и Максим Леонов

Ольга Фреймут и Илья Падзина

Дарья Петрожицкая и Игорь Гелуненко

Сергей Танчинец и Яна Цибульская

Сергей Мельник и Аделина Дели

Еженедельно участникам шоу предлагают все новые испытания и стили танцев, которые пройти может не каждый. Осложняет ситуацию и пандемия коронавируса: за время съемок уже четыре пары переболели COVID-19.

25 октября участники проекта выйдут на паркет со своими коллегами из предыдущих сезонов. Вести шоу будут неизменные ведущие – Тина Кароль и Юрий Горбунов. А вот оценивать выступления конкурсантов возьмутся Влад Яма, Екатерина Кухар, Григорий Чапкис и Маша Ефросинина. Повлияют на результаты 9 выпуска и зрители, которые смогут поддержать своих фаворитов.