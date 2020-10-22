Продюсер одного из самых популярных телешоу "Танцы со звездами" Владимир Завадюк раскрыл детали проекта. Он рассказал о гонорарах знаменитых артистов и штрафах за нарушение контракта, которые касаются даже звездных участников.

Известный украинский продюсер Владимир Завадюк, который работает над самыми рейтинговыми шоу страны, дал откровенное интервью для программы "Слава +", которое появилось на ютуб-канале "Люкс ФМ". Он рассказал о самых горячих моментах закулисья проекта "Танцы со звездами", который в этом году собрал фантастических знаменитостей на одном паркете.

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Владимир Завадюк отметил, что участников для следующего сезона команда подбирает за год до старта, а с каждым из них заключают контракт. В нем подробно описаны все пункты, за невыполнение которых штрафуют.

Табу связаны с правилами поведения на площадке – приезжать вовремя, не употреблять алкоголь, не употреблять наркотики, выходить на паркет в здравом уме,

– поделился продюсер.

Он признался, что ни одного из участников не оштрафовали, объясняя это тем, что с поличным их не ловили. Однако Владимир Завадюк убежден, что за все сезоны шоу "Танцы со звездами" были знаменитости, которые втайне от команды все же нарушали определенные табу контракта.

Владимир Завадюк отметил, что никакого сценария на шоу нет, а личными драматическими историями звезды делятся во время съемок спонтанно. Он подчеркнул, что они идут на шоу, чтобы раскрыться перед широкой публикой как личности. Однако не только любовь зрителей вдохновляй их часами репетировать номера и на полную отдаваться шоу. Каждый из них понимает, что" Танцы со звездами " – замечательный пиар и возможность увеличить свою популярность. Ради этого даже кумиры миллионов готовы участвовать в проекте бесплатно.

"У всех разные договоренности с нами. Даже суперзвезды танцуют бесплатно в этом сезоне. Они просто понимают, для чего им это нужно", – поделился продюсер, однако имена рассекречивать не стал.

Владимир Завадюк дал интервью для "Слава +": смотрите видео онлайн