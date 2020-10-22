Продюсер одного з найпопулярніших телешоу "Танці з зірками" Володимир Завадюк розкрив деталі проєкту. Він розповів про гонорари знаменитих артистів та штрафи за порушення контракту, які стосуються навіть зіркових учасників.

Відомий український продюсер Володимир Завадюк, який працює над найрейтинговішими шоу країни, дав відверте інтерв'ю для програми "Слава +", яке з'явилось на ютуб-каналі "Люкс ФМ". Він розповів про найгарячіші моменти залаштунки проєкту "Танці з зірками", який цього року зібрав фантастичних знаменитостей на одному паркеті.

До теми Танці з зірками: у шоу повернуться учасники минулих сезонів

Володимир Завадюк наголосив, що учасників для наступного сезону команда підбирає за рік до старту, а з кожним із них укладають контракт. У ньому детально описані всі пункти, за невиконання яких штрафують.

Табу пов'язані з правилами поведінки на майданчику – приїжджати вчасно, не вживати алкоголь, не вживати наркотики, виходити на паркет у здоровому глузді,

– поділився продюсер.

Він зізнався, що жодного з учасників не оштрафували, пояснюючи це тим, що на гарячому їх не ловили. Проте Володимир Завадюк переконаний, що за всі сезони шоу "Танці з зірками" були знаменитості, які потай від команди все ж порушували певні табу контракту.

Володимир Завадюк зауважив, що жодного сценарію на шоу немає, а особистими драматичними історіями зірки діляться під час зйомок спонтанно. Він наголосив, що вони йдуть на шоу, щоб розкритися перед широкою публікою як особистості. Проте не лише любов глядачів надихай їх годинами репетирувати номери і на повну віддаватися шоу. Кожен з них розуміє, що "Танці з зірками" – чудовий піар і нагода збільшити свою популярність. Заради цього навіть кумири мільйонів готові брати участь у проєкті безкоштовно.

"У всіх різні домовленості з нами. Навіть суперзірки танцюють безкоштовно в цьому сезоні. Вони просто розуміють, для чого їм це потрібно", – поділився продюсер, однак імена розсекречувати не став.

Володимир Завадюк дав інтерв'ю для "Слава +": дивіться відео онлайн