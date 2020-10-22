У неділю, 25 жовтня, організатори розважального проєкту "Танці з зірками" придумали для телеглядачів особливий випуск, у якому будуть танцювати учасники з попередніх сезонів шоу.

На шанувальників проєкту у неділю чекає дев’ятий прямий ефір. Кожен ефір танцювального шоу присвячується певній події. До прикладу, восьмий прямий ефір був присвячений 30-річчю творчості Вєрки Сердючки. Саме під її пісні учасники виконували танці, а сама артистка стала однією із суддів.

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Традиційно у дев’ятому прямому ефірі на допомогу учасникам приходять випускники попередніх сезонів шоу. Організатори шоу зазначили, що глядачів чекають вражаючі номери від режисерів проекту Лесі Подолянко та Дмитра Гука та неймовірні хореографічні постановки від головного хореографа проекту Ксенії Горб, пише ТСН.

Вже незабаром стане відомо, хто ж з учасників попередніх сезонів вийде на паркет, хто з зірок зустрічатиме пари на балконі та хто стане спецгостем вечора.

За новими правилами розважального шоу "Танці з зірками", у новому сезоні суддями стають учасники попередніх сезонів. Тож у дев’ятому ефірі до трійки суддів приєднається телеведуча Маша Єфросиніна, яка брала участь у шоу 2018 році з хореографом Максом Леоновим. Пара покинула проект у п’ятому ефірі.