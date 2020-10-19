Співачка і ведуча шоу "Танці з зірками" для 8 ефіру підібрала голлівудський образ. Тіна Кароль красувалась на паркеті в сукні від французького модельєра Александра Вотьє.

В інстаграм-профілі Тіна Кароль показала гарячий образ для останнього випуску "Танців з зірками". Щоразу їй вдається вражати публіку розкішними сукнями, які акцентують на бездоганних формах і фігурі артистки.

До теми "Танці з зірками" 8 випуск: вечір Вєрки Сердючки та неочікувана заміна Позитива Арзуманяном

Цього разу вона зробила ставку на сукню насиченого червоного кольору з нової колекції Александра Вотьє, який створює одяг високої моди. Вона звабливо облягала бездоганну фігуру Тіни Кароль, а стрази, якими розшита сукня, робили образ блискучим. Екстремально глибокий розріз до стегон вже став невід'ємним елементом аутфітів співачки для "Танців з зірками".

Довгі та стрункі ніжки підкреслили глянцеві червоні туфлі з ремінцем і на шпильках. Образ total red довершував легкий макіяж з акцентом на очі та матовою помадою нюдового кольору й укладка з ефектом мокрого волосся. Загалом, Тіна Кароль виглядала по-голлівудськи фантастично.

Фото Тіни Кароль у розкішній сукні для "Танців з зірками"



Тіна Кароль на "Танцях з зірками" / Фото Instagram / @tina_karol



Тіна Кароль на "Танцях з зірками" / Фото Instagram / @tina_karol