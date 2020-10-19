Певица и ведущая шоу "Танцы со звездами" для 8 эфира подобрала голливудский образ. Тина Кароль блистала на паркете в платье от французского модельера Александра Вотье.

В инстаграм-профиле Тина Кароль показала горячий образ для последнего выпуска "Танцев со звездами". Каждый раз ей удается поражать публику роскошными платьями, которые акцентируют на безупречных формах и фигуре артистки.

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На этот раз она сделала ставку на платье насыщенного красного цвета из новой коллекции Александра Вотье, который создает одежду высокой моды. Она обольстительно облегала безупречную фигуру Тины Кароль, а стразы, которыми расшито платье, делали образ блестящим. Экстремально глубокий разрез до бедер уже стал неотъемлемым элементом аутфитов певицы для"Танцев со звездами".

Длинные и стройные ножки подчеркнули глянцевые красные туфли с ремешком и на шпильках. Образ total red довершал легкий макияж с акцентом на глаза, матовая помада нюдового цвета и укладка с эффектом мокрых волос. В общем, Тина Кароль выглядела по-голливудски фантастически.

Фото Тины Кароль в роскошном платье для "Танцев со звездами"



Тина Кароль на "Танцах со звездами" / Фото Instagram / @tina_karol



Тина Кароль на "Танцах со звездами" / Фото Instagram / @tina_karol