8 выпуск "Танцев со звездами" впечатлил не меньше, чем предыдущие эпизоды. Дело в том, что в новом эфире все танцы, независимо от жанра, исполнялись под песни Сердючки. А один из таких – выступление не Позитива, а Арама Арзуманяна – вызвал настоящий ажиотаж. Почему так произошло – читайте в материале LifeStyle 24.

8 выпуск "Танцев со звездами" был особенно ярким, ведь звезды проекта исполняли свои номера под самые популярные хиты Верки Сердючки. Эфир, посвященный 30-летыю творчества украинской исполнительницы, понравился как зрителям, так и судьям. Одной из жюри также стала Сердючка, поэтому она могла совсем по-другому воспринять свои песни и танцы под них.

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Звездной ведущей этого вечера стала певица Ольга Горбачева, которая встречала звезд на балконе, откуда участники слышат оценки жюри. Стоит добавить, что в 8 выпуске "Танцев со звездами" участники показали на паркете номера, вдохновленные собственными жизненными историями.

Юлия Санина и Дмитрий Жук

Рок-дива и ее партнер первыми открыли эфир "Верка-ленд". На сцене "Танцев" пара исполнила зажигательный джайв под песню Верки Сердючки "Хорошо красавицам". Выбор такой песни был неслучайным, ведь Юлия Санина еще с детства всегда считала себя гадким утенком. Со временем ее взгляды на женственность изменились, поэтому сейчас женщина лишь оглядывается на свою жизнь и берет от нее все.

"Танцы со звездами 2020" 8 выпуск: смотрите онлайн – выступление Юлии Саниной и Дмитрия Жука

Сергей Танчинец и Яна Цибульская

Второй парой на паркете шоу стала пара Сергея и Яны. Танцоры прогрессируют в шоу с каждым разом, поэтому новая постановка в жанре хип-хопа поразила всех. Свой номер они исполнили под хит Сердючки Dancing Lasha Tumbai. Зрелищности выступлению добавил антураж тюрьмы и сексуальные костюмы охранников, которые отметил Влад Яма. Единственная Екатерина Кухар была не совсем довольной номером пары.

"Танцы со звездами 2020" 8 выпуск: смотрите онлайн – выступление Сергея Танчинца и Яны Цибульской

Ольга Фреймут и Илья Падзина

В своем номере телеведущая Ольга Фреймут хотела поднять тему буллинга, который она часто испытывает во время участия в "Танцах со звездами". Ольга призналась, что ей очень неприятно часто читать в сети о себе такие неприятные комментарии. Следовательно, вместе с Ильей она станцевала страстное танго под песню Сердюки "Гоп гоп гоп". Казалось бы, довольно контрастный танец с музыкальным сопровождением, однако такой эксперимент удался паре.

"Танцы со звездами 2020" 8 выпуск: смотрите онлайн – выступление Ольги Фреймут и Ильи Падзіни

Дарья Петрожицкая и Игорь Гелуненко

Киноактриса Дарья Петрожицкая поделилась, что многие считают ее легкой на удачу и счастливицей, поскольку она очень быстро стала популярной в Украине. Но девушка отмечает, что к своему успеху шла долго и упорно, поэтому и восхищается персонажем Андрея Данилко (Верки Сердючки), который тоже долго шел к всеукраинскому признанию.

На сцене "Танцев со звездами" Дарья и Игорь исполнили фокстрот в стиле доброй кукольной сказки. Судьи разделились во мнениях относительно танца, однако больше всего положительных отзывов пара получила от гуру танцев – Григория Чапкиса.

"Танцы со звездами 2020" 8 выпуск: смотрите онлайн – выступление Дарьи Петрожицкой и Игоря Гелуненко

Сергей Мельник и Аделина Дели

Спортсмен Сергей Мельник поделился, что для него и его семьи персона Верки Сердючки очень близка. Звезда уже давно как близкий родственник участника проекта, ведь у Сергея вся семья является железнодорожниками, и первые комические сценки Сердючки в роли проводницы всегда у них вызывали смех и собственные ассоциации.

На паркет Сергей вместе с Аделиной вышли исполнять сексуальный Фьюжн под песню Сердючки "Я попала на любовь".

"Танцы со звездами 2020" 8 выпуск: смотрите онлайн – выступление Сергея Мельника и Аделины Дели

Надежда Мейхер и Кирилл Васюк

Экс-участница группы "ВИА Гра" заверила, что ее номер в 8 выпуске "порвет всех" и организаторам придется перестилать паркет. Женщина хотела доказать, что она лучше Санты Димопулос, с которой ее часто сравнивают. На паркете она выполнила соблазнительное танго под песню Верки "Тук, тук, тук", которое Чапкис назвал "лучшим танго" в этом сезоне.

"Танцы со звездами 2020" 8 выпуск: смотрите онлайн – выступление Надежды Мейхер и Кирилла Васюка

Санта Димопулос и Максим Леонов

Как и много других звезд, Санта рассказала о любви к Верки Сердючке и как ее слушала еще с детства. Теперь она смогла воплотить на паркете один из зажигательных танцев "диско" под песню "Я иду такая вся". Артистка также поделилась, что несмотря на композицию о модных гламурных брендах, она выступает за сознательное потребительство и даже открыла в Киеве комиссионный магазин, где дает одежде вторую жизнь. Что касается танца, то зрительный зал был в восторге от номера, хотя, как на удивление, не все судьи были в абсолютном восторге от него.

"Танцы со звездами 2020" 8 выпуск: смотрите онлайн – выступление Санты Димопулос и Максима Леонова

Арам Арзуманян и Тоня Руденко

Пара, которая вылетела из проекта еще несколько выпусков назад, решила выручить Позитива и Юлию Сахневич, поскольку те заболели коронавирусом и еще не имеют возможности выйти на паркет. Арам и Тоня всего за четыре часа в последний вечер подготовили номер – пасадобль – под песню Сердючки "Пирожок". Позитив и Юлия очень благодарны друзьям за то, что благодаря им они остались в проекте еще на неделю.

"Танцы со звездами 2020" 8 выпуск: смотрите онлайн-выступление Арама Арзуманяна и Тони Руденко

Ольга Фреймут и Екатерина Кухар

Недавно телеведущая вызвала на "дуэль" судью Екатерину Кухар, поскольку требовательная балерина часто "колит" Фреймут своими комментариями и низкими оценками. Сегодня женщины имели возможность посоревноваться за место "лучшей" балерины в батле и научиться друг у друга чему-то лучшему.

"Танцы со звездами 2020" 8 выпуск: смотрите онлайн-выступление Ольги Фреймут и Екатерины Кухар