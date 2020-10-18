8 випуск "Танців з зірками" вразив не менше, аніж попередні епізоди. Справа в тому, що у новому ефірі усі танці, незалежно від жанру, виконувались під пісні Сердючки. А один з таких – виступ не Позитива, а Арама Арзуманяна – викликав справжній ажіотаж. Чому так сталось – читайте у матеріалі LifeStyle 24.

8 випуск "Танців з зірками" був особливо яскравим, адже зірки проєкту виконували свої номери під найпопулярніші хіти Вєрки Сердючки. Ефір, присвячений 30-річчю творчості української виконавиці, сподобався як глядачам, так і суддям. Однією з журі також стала Сердючка, тому вона могла зовсім по-іншому сприйняти свої пісні і танці під них.

До слова "Танці з зірками" 8 випуск: хто вибув з проєкту

Зірковою ведучою цього вечора стала співачка Ольга Горбачова, яка зустрічала зірок на балконі, звідки учасники чують оцінки журі. Варто додати, що у 8 випуску "Танців з зірками" учасники показали на паркеті номери, натхненні власними життєвими історіями.

Юлія Саніна і Дмитро Жук

Рок-діва та її партнер першими відкрили ефір "Вєрка-ленду". На сцені "Танців" пара виконала запальний джайв під пісню Вєрки Сердючки "Хорошо красавицам". Вибір такої пісні був невипадковим, адже Юлія Саніна ще з дитинства завжди вважала себе гидким каченям. З часом її погляди на жіночність змінились, тому зараз жінка лише оглядається на своє життя і бере від нього все.

"Танці з зірками 2020" 8 випуск: дивіться онлайн – виступ Юлії Саніної і Дмитра Жука

Сергій Танчинець та Яна Цибульська

Другою парою на паркеті шоу стала пара Сергія та Яни. Танцівники прогресують в шоу з кожним разом, тому нова постановка у жанрі хіп-хопу вразила усіх. Свій номер вони виконали під хіт Сердючки Dancing Lasha Tumbai. Видовищності виступу додав антураж в'язниці та сексуальні костюми охоронців, які відмітив Влад Яма. Єдина Катерина Кухар була не зовсім задоволеною номером пари.

"Танці з зірками 2020" 8 випуск: дивіться онлайн – виступ Сергія Танчинця та Яни Цибульської

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Ольга Фреймут та Ілля Падзіна

У своєму номері телеведуча Ольга Фреймут хотіла підняти тему булінгу, який вона часто зазнає під час участі у "Танцях з зірками". Ольга зізналась, що їй дуже неприємно часто читати в мережі про себе такі неприємні коментарі. Відтак, разом з Іллею вона станцювала пристрасне танго під пісню Сердюки "Гоп гоп гоп". Здавалось би, доволі контрасний танець із музичним супроводом, проте такий експеримент вдався парі.

"Танці з зірками 2020" 8 випуск: дивіться онлайн – виступ Ольги Фреймут та Іллі Падзіни

Дар'я Петрожицька та Ігор Гелуненко

Кіноактриса Дар'я Петрожицька поділилась, що багато хто вважає її легкою на вдачу та щасливицею, оскільки вона дуже швидко стала популярною в Україні. Але дівчина зазначає, що до свого успіху йшла довго та наполегливо, тому й захоплюється персонажем Андрія Данилка (Вєрки Сердючки), оскільки той теж довго йшов до всекраїнського визнання.

На сцені "Танців з зірками" Дар'я та Ігор виконали фокстрот у стилі доброї лялькової казки під пісню "Даже если вам немного за тридцать". Судді розділились у думках щодо танцю, проте найбільше позитивних відгуків пара отримала від гуру танців – Григорія Чапкіса.

"Танці з зірками 2020" 8 випуск: дивіться онлайн – виступ Дар'ї Петрожицької та Ігоря Гелуненка

Сергій Мельник та Аделіна Делі

Спортсмен Сергій Мельник поділився, що для нього та його сім'ї персона Вєрки Сердючки є дуже близькою. Зірка вже давно є як близьким родичем учаснику проєкту, адже у Сергія вся сім'я є залізничниками, і перші комічні сценки Сердючки в ролі провідниці завжди у них викликали сміх та власні асоціації.

На паркет Сергій разом з Аделіною вийшли виконувати сексуальний ф'южн під пісню Сердючки "Я попала на любовь".

"Танці з зірками 2020" 8 випуск: дивіться онлайн – виступ Сергія Мельника та Аделіни Делі

Надія Мейхер та Кирило Васюк

Ексучасниця гурту "ВІА Гра" запевнила, що її номер у 8 випуску "порве всіх" і організаторам доведеться перестеляти паркет. Жінка хотіла довести, що вона краща за Санту Дімопулос, з якою її часто порівнюють. На паркеті вона виконала звабливе танго під пісню Вєрки "Тук, тук, тук", яке Чапкіс назвав "найкращим танго" у цьому сезоні.

"Танці з зірками 2020" 8 випуск: дивіться онлайн – виступ Надії Мейхер та Кирила Васюка

Санта Дімопулос та Максим Леонов

Як і багато інших зірок, Санта розповіла про любов до Вєрки Сердючки і як її слухала ще з дитинства. Тепер вона змогла втілити на паркеті один із запальних танців "диско" під пісню "Я иду такая вся". Артистка також поділась, що незважаючи на композицію про модні гламурні бренди, вона виступає за свідоме споживатництво та навіть відкрила у Києві комісійний магазин, де дає одягу друге життя. Щодо танцю, то глядацький зал був у захваті від номеру, хоча, як на диво, не всі судді були в абсолютному захваті від нього.

"Танці з зірками 2020" 8 випуск: дивіться онлайн – виступ Санти Дімопулос та Максима Леонова

Арам Арзуманян і Тоня Руденко

Пара, яка вилетіла з проєкту ще кілька випусків тому, вирішила виручити Позитива і Юлію Сахневич, оскільки ті захворіли на коронавірус і ще не мають можливості вийти на паркет. Арам і Тоня всього за чотири години в останній вечір підготували номер – пасадобль – під пісню Сердючки "Пирожок". Позитив і Юлія дуже вдячні друзям за те, що завдяки їм вони залишились у проєкті ще на тиждень.

"Танці з зірками 2020" 8 випуск: дивіться онлайн – виступ Арама Арзуманяна і Тоні Руденко

Ольга Фреймут і Катерина Кухар

Нещодавно телеведуча викликала на "дуель" суддю Катерину Кухар, оскільки вимоглива балерина часто "колить" Фреймут своїми коментарями та низькими оцінками. Сьогодні жінки мали можливість позмагатись за місце "кращої" балерини у батлі та навчитись одне в одної чогось кращого.

"Танці з зірками 2020" 8 випуск: дивіться онлайн – виступ Ольги Фреймут і Катерини Кухар