Боротьба за місце у фіналі "Танців з зірками 2020" стає все напруженішою. Щотижня паркет покидає одна пара, а у проєкті залишаються найсильніші учасники, які гідні золотого кубка. Хто ж розпрощався з шоу у 9 випуску "Танців з зірками" – дізнавайтесь у матеріалі.

Новий випуск проєкту "Танці з зірками" був по-особливому спекотний, адже у ньому на паркет повернулись зірки з попередніх сезонів. Вони приєднались до діючих пар та станцювали у тріо. Сумною новиною цього випуску стало те, що Дмитро Жук – партнер Юлії Саніної – захворів на коронавірус, через що його екстрено замінив ексучасник цього сезону Дмитро Дікусар.

До вашої уваги "Танці з зірками 2020" 9 випуск: повернення зірок на "вечір тріо" і несподівана хвороба Жука

Незважаючи на яскраві виступи, для однієї з пар нового сезону 9 випуск став останнім. У зону ризику потрапили Надія Мейхер і Кирило Васюк та Сергій Танчинець і Яна Цибульська. Проте, неочікавано вирішили поступитись своїм місцем Дар'я Петрожицька та Ігор Гелуненко. Актриса зізналась, що вона дуже втомилась – працювати на зйомках і займатись на репетиціях "Танців...". Тому Дар'я та Ігор вирішили самі покинути проєкт і врятувати цим одну з пар, яка повинна була покинути шоу після "танцю за життя".

У 9 випуску пара Дар'ї Петрожицької та Ігоря Гелуненко разом з актрисою Ольгою Сумською виконала модерн, який, на думку суддів, не надто добре вдався танцівникам. Втім, глядачі віддали чимало голосів парі, оскільки вона не потрапила у зону ризику і лише за бажанням Дар'ї та Ігоря покинула проєкт.

Знайомтесь Танці з зірками 2020: список учасників танцювального шоу

"Танці з зірками 2020" 9 випуск: дивіться онлайн – виступ Дар'ї Петрожицької, Ігоря Гелуненко та Ольги Сумської