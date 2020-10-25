25 октября состоялся 9 прямой эфир "Танцев со звездами 2020", который поразил всех зрителей шоу. Все потому, что участники проекта станцевали постановки с конкурсантами предыдущих сезонов. Какие трио выходили на паркет – узнавайте в материале.

Эффектный и впечатляющий 9 выпуск "Танцев со звездами" заполонил сердца всех поклонников, так как в нем они увидели не только своих фаворитов, но и звезд предыдущих сезонов: Лесю Никитюк, Мишель Андраде, Иракли Макацарию, Анну Ризатдинову, Ольгу Сумскую, Даниэля Салема, Евгения Кота.

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Темой 9 выпуска проекта стал "Вечер трио", потому что именно сегодня к привычным парам присоединятся участники предыдущих сезонов. Ведущими нового шоу стал рэпер Потап и его сын-подросток Андрей. А что касается дополнительного звездного судьи, то ею стала теледива Маша Ефросинина.

Кирилл Васюк, Надежда Мейхер и Даниэль Салем

Украинская исполнительница Надежда Мейхер поделилась, что на проекте смогла научиться многим танцевальным трюкам и даже похудела. Она не скрывает, что этого всего она бы не достигла без поддержки партнера Кирилла, а также мужа и троих детей. Экс-участница "ВИА Гры" очень обрадовалась, что к ее танцевальной игре присоединится известный ресторатор Даниэль Салем, поэтому на паркете Кирилл, Надежда и Даниэль исполнили напряженный и страстный пасадобль, который по большей части судьи оценили одобрительно.

"Танцы со звездами 2020" 9 выпуск: смотрите онлайн – выступление Кирилла Васюка, Надежды Мейхер и Даниэля Салема

Яна Цибульская, Сергей Танчинец и Мишель Андраде

Фронтмен группы "БЕZ ОБМЕЖЕНЬ" убежден, что дойдет до финала, так как мечтает, чтобы впервые в истории "Танцев со звездами" победил рокер. Он признается, что давно так хорошо не выглядел, поскольку имел вес на 6 килограммов больше, чем сейчас. Жена Сергея тоже признавалась исполнителю, что он очень изменился на проекте. В 9 выпуске артист вместе со своей партнершей и зажигательной украинкой боливийского происхождения Мишель Андраде станцевали сексуальный фьюжн.

"Танцы со звездами 2020" 9 выпуск: смотрите онлайн – выступление Яны Цибульской, Сергея Танцчинца и Мишель Андраде

Ольга Фреймут, Илья Падзина и Леся Никитюк

Украинская телеведущая Ольга Фреймут, по мнению ее коллег по шоу, с каждым выпуском становится все профессиональнее в танцах. Сама же ведущая счастлива, что приняла участие в шоу, потому что заметила, как в лучшую сторону изменилось ее тело. Она не хотела признаваться, насколько она похудела или подтянула формы. На паркете "Танцев" вместе с Ильей и Лесей Никитюк, которая получила немало осуждающих комментариев в предыдущем сезоне проекта, исполнили зажигательную румбу втроем.

"Танцы со звездами 2020" 9 выпуск: смотрите онлайн – выступление Ольги Фреймут, Ильи Падзины и Леси Никитюк

Аделина Дели, Сергей Мельник и Анна Ризатдинова

Спортсмен Сергей Мельник, которого называют главным холостяком шоу, признался, что ему приятно внимание женщин, которые каждый раз все больше выражают свою поддержку. На тренировках мужчина за 8 недель сумел не только освоить новые "трюки", но и похудел на 8 килограммов. В новом выпуске олимпийская чемпионка Анна Ризатдинова, участвовавшая в одном из предыдущих сезонов, станцевала с Сергеем и Аделиной нежный венский вальс. Судьи отметили прогресс в танцах, который они наблюдают у Сергея.

"Танцы со звездами 2020" 9 выпуск: смотрите онлайн – выступление Аделины Дели, Сергея Мельника и Анны Ризатдиновой

Юлия Санина, Дмитрий Дикусар и Женя Кот

Одной из самых больших неожиданностей 9 выпуска стала внезапная замена партнера Юлии – Дмитрия Жука. Мужчина заболел коронавирусом, и за день до прямого эфира он был вынужден покинуть репетиции. Мужчина признался, что у него слабость и высокая температура. Оказалось, что Юлия Санина и Женя Кот еще до проекта переболели COVID-19, однако на всякий случай сделали новый тест, который ожидаемо показал отрицательный результат.

На место Дмитрия Жука экстренно взяли экс-участника этого сезона Дмитрия Дикусара – ранее он танцевал со Славой Каминской, однако они быстро покинули проект. Третьим звездным участником стал хореограф Женя Кот. На паркете шоу в этот день трио исполнило аргентинское танго, которое положительно отметили все судьи.

"Танцы со звездами 2020" 9 выпуск: смотрите онлайн – выступление Юлии Саниной, Дмитрия Дикусара и Жени Кота

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Максим Леонов, Санта Димопулос и Иракли Макацария

"Черная пантера" проекта "Танцы со звездами" поделилась, что раньше в ней ее поклонники видели только красивую картинку, но шоу позволило ей открыть себя как мать, жену и певицу. Как и многие другие звезды, она похудела во время тренировок и вернула себе дородовую форму тела. На паркет 9 выпуска Санта вышла в компании партнера Максима Леонова и Иракли Макацарии – бывшего участника проекта "Танцы..." и "Холостяк". Трио исполнило зажигательное фламенко, которое с восторгом комментировали судьи.

"Танцы со звездами 2020" 9 выпуск: смотрите онлайн – выступление Максима Леонова, Санты Димопулос и Иракли Макацарии

Дарья Петрожицкая, Игорь Гелуненко и Ольга Сумская

В противовес другим звездам, актриса Дарья честно призналась, что не похудела на проекте и не особо обучилась новым трюкам, особенно шпагату, но она стала более выносливой. Она научилась "выживать" – утром и целый день она на съемках фильмов, а вечером и ночью – на репетициях "Танцев...". В 9 выпуске к ней присоединилась ее коллега по кино – Ольга Сумская, которая ранее тоже участвовала в шоу. Вместе с Игорем Гелуненко трио исполнило волнующий модерн, в котором, по словам судей, Дарья и Игорь открылись совсем по-новому.

"Танцы со звездами 2020" 9 выпуск: смотрите онлайн – выступление Дарьи Петрожицкой, Игоря Гелуненко и Ольги Сумской

(видео появится вскоре)